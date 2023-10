Britney Spears, i 25 anni di “...Baby One More Time”: 10 curiosità

Era il 23 ottobre di 25 anni fa quando, nel 1998, negli Stati Uniti usciva quella che ancora oggi è una delle canzoni più celebri del pop mondiale: il singolo di debutto di Britney Spears, ...Baby One More Time. Un brano che portò l’allora cantante 16enne al successo internazionale grazie al suo irresistibile ritornello ma soprattutto al videoclip, che rimane uno dei più iconici della storia del pop. Tuttavia, prima che diventasse una canzone di Britney, c’è anche chi si è rifiutato di registrarla. E l’indimenticabile look da alunna del liceo americano è costato una cifra sorprendente. Ecco 10 cose che forse non sapete su ...Baby One More Time, che nel 2020 Rolling Stone ha incoronato come il miglior singolo di debutto di tutti i tempi.

Per quanto riguarda l’Italia, invece, la cantante si esibì per la prima volta con il singolo nel giugno del 1999 come ospite eccezionale del Festivalbar, presentato da Fiorello e Alessia Marcuzzi in Prato della Valle a Padova.

La prima volta che Britney Spears ha cantato in pubblico ...Baby One More Time è stato il 16 maggio 1998, ben cinque mesi prima del debutto ufficiale, al Singapore Jazz Festival.

...Baby One More Time era stato originariamente offerto alla band TLC, che ha però rifiutato a causa delle parole “hit me”, letteralmente “colpiscimi”, interpretandole come un riferimento alla violenza domestica. T-Boz, membro delle TLC, molti anni dopo disse a MTV: “Pensavo tipo, mi piace la canzone ma penso che sia un successo? Penso che sia da TLC? Non dirò ‘colpiscimi, tesoro’. Nessuna mancanza di rispetto per Britney. Ma avrei detto ‘colpiscimi, tesoro, ancora una volta’? Diavolo, no!”. Nel 1999 era stata la stessa Britney Spears, in un’intervista a Rolling Stone, a spiegare che quelle parole “non significano ‘colpiscimi’ fisicamente, significano ‘dammi un segno’. È quasi comico che le persone pensino davvero che quello sia ciò che intendevo dire”.

Il giorno prima di registrare il brano, Britney Spears ha ascoltato a ripetizione Tainted Love dei Soft Cell con l’intento di ricreare il loro suono più viscerale. Si tratta di un famosissimo brano del duo britannico uscito nel 1981, cover dell’omonima canzone scritta da Eb Cobb e incisa per la prima volta nel 1965 da Gloria Jones come retro del singolo My Bad Boy's Coming Home. Un successo arrivato fino a Rihanna, che nel suo singolo SOS del 2006 ha utilizzato un campionamento del brano.

L’ultima canzone del millennio

Chi non ricorda Top Of The Pops, il programma televisivo sulla classifica e i video musicali del momento? In Italia è iniziato nel 2000, ma un anno prima nella versione britannica ...Baby One More Time fu l’ultima canzone a essere mandata in onda prima dell’inizio del nuovo millennio.

La location di Grease

La scuola dov’è stato girato il video del singolo di debutto di Britney Spears è la Venice High School di Los Angeles, la stessa utilizzata per la Rydell High di Grease nell’estate del 1977. Furono girate qui le scene del parcheggio, dell’autofficina, della canzone Summer Nights, l’esibizione di Rizzo in There Are Worse Things I Can Do e la parte sportiva delle immagini di basket, baseball e della palestra di ginnastica.