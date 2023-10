Britney Spears, fermata e multata senza patente e senza assicurazione

Ancora guai per Britney Spears. Il 10 settembre gli ufficiali della California Highway Patrol, nella Contea di Ventura, hanno sanzionato la popstar con una multa del valore di 1140 dollari a causa di due infrazioni riscontrate alla guida. Come riportato da Tmz, fonti delle forze dell’ordine hanno riferito che la polizia ha inizialmente fermato Spears, che viaggiava a bordo di una Mercedes bianca, per un eccesso di velocità conteggiato in 98 km/h in una zona limitata a 60 km/h. Durante il controllo la cantante ha collaborato con gli agenti, che hanno però rilevato due ulteriori violazioni. Secondo i documenti legali ottenuti dal sito, infatti, Spears conduceva il veicolo non solo senza essere in possesso di una patente valida, ma anche in mancanza del talloncino dell’assicurazione. Un incidente non stradale, ma burocratico, che l’artista potrà risolvere con una conciliazione fino al 24 ottobre.