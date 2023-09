Britney Spears balla con i coltelli, un vicino chiama le autorità

BRITNEY RASSICURA TUTTI: "SONO COLTELLI FINTI"

La chiamata iniziale era indirizzata alla squadra di valutazione della salute mentale del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, che poi l'ha girata all'ufficio dello sceriffo, ha precisato Worthy. Il sergente inviato sul posto "ha avuto diversi contatti con la signora Spears nel corso degli anni". Giunto sul luogo, il sergente non è stato fatto entrare, ma, tramite un citofono, un membro della squadra di sicurezza della Spears gli ha riferito di trovarsi con la cantante e che non c'era alcuna minaccia per la sua incolumità. Ha aggiunto anche che la popstar non voleva che gli agenti entrassero nella proprietà. Dopodiché, anche l'avvocato della star ha contattato il sergente e "gli ha assicurato che la signora Spears non ha problemi né fisici né mentali". In seguito alle rassicurazioni, il sergente ha lasciato la residenza. Dopo aver condiviso il video con i coltelli lunedì, Britney ha aggiornato il post scrivendo: "Oggi ho iniziato a giocare in cucina con i coltelli", e aggiungendo poi: "Non preoccupatevi, non sono veri coltelli!!". E ha aggiunto: "Sto cercando di imitare una delle mie interpreti preferite Shakira… una performance a cui mi sono ispirata!!! Saluti a noi cattive ragazze che non abbiamo paura di oltrepassare i limiti e di correre rischi".