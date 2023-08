Madonna vorrebbe Britney Spears ospite del suo tour

Stando a quanto riportato in esclusiva da Page Six, Madonna vorrebbe esibirsi nuovamente con Britney Spears. Al momento le popstar non hanno confermato la notizia

Quest’anno ricorre il ventesimo anniversario dell’uscita di Me Against The Music, il duetto della Regina con la Principessa del Pop. Per festeggiare tale ricorrenza Madonna vorrebbe avere Britney Spears ospite a uno dei cinque concerti in programma a Los Angeles nel 2024. L’indiscrezione è stata riportata da Page Six.

madonna, il desiderio di avere britney spears sul palco Dopo il ricovero in ospedale e la successiva posticipazione dell’inizio del The Celebration Tour con cui ripercorrere quarant’anni di incredibile e iconica carriera, Madonna (FOTO) è tornata al lavoro alla tournée in partenza a Londra nel mese di ottobre. Il tour partirà dall’Europa toccando numerose nazioni, tra le quali Svezia, Portogallo e Italia, per poi raggiungere gli Stati Uniti d’America e il Canada fino alla chiusura a Città del Messico con quattro date in programma al Palacio de los Deportes. approfondimento Madonna, compleanno e nuove date per il Celebration Tour

Un insider ha rivelato a Page Six che Madonna avrebbe intenzione di coinvolgere Britney Spears in uno dei cinque concerti in programma al Kia Forum di Inglewood, Los Angeles: “Originariamente Madonna voleva che Britney la raggiungesse nel tour quest’anno”. L’informatore ha poi aggiunto: “Tutto è stato posticipato a causa della sua malattia, lei vuole ancora che Britney la raggiunga al Kia Forum”. Al momento le due artiste non hanno confermato né smentito la notizia. approfondimento Musica e concerti, tutti i video