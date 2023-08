Britney Spears scioccata dal divorzio: "Non sopportavo più il dolore"

il messaggio di Britney Spears

"Come tutti sanno, Sam e io non stiamo più insieme. Sei anni sono tanti e sono un po' scioccata ma.. non sono qui per dare spiegazioni perché' non sono i fatti di nessuno", ha esordito la 41enne cantante che aveva sposato l'ex ballerino e coach di fitness 14 mesi fa in una cerimonia di fiaba con Madonna, Drew Barrymore e Donatella Versace al seguito. È troppo tempo che fingo di essere forte e il mio profilo Instagram può sembrarvi perfetto, ma la realtà è ben diversa e io penso che tutti lo sappiamo. Vorrei tanto mostrare le mie emozioni e far vedere come mi sento veramente, ma per qualche ragione ho sempre dovuto nascondere le mie debolezze", ha aggiunto Britney: "Sarò più forte che posso e farò del mio meglio. E in realtà sto piuttosto bene. Comunque buona giornata, e non dimenticate mai di sorridere ».