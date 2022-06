2/12 Immagine tratta dal profilo Instagram @samasghari

Gli sposi sembrano davvero piccoli nel maestoso gazebo di drappi rosa messo in piedi per il rito nella tenuta della Spears. Il matrimonio ha rispettato un mood classico e ultra romantico ed è stato realizzato dai fioristi di Mark's Garden sotto la direzione artistica dei planner del team di Best Events

L'account Instagram ufficiale di Sam Asghari