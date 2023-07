Stando a quanto riportato in esclusiva dal The Sun, i legali di Justin Timeberlake e Colin Farrell avrebbero fatto ritardare l’uscita dell’autobiografia della popstar per la rimozione di alcuni dettagli privati riguardanti le vite dei loro assistiti

Il 24 ottobre The Woman In Me di Britney Spears arriverà finalmente nelle librerie. L’attesa autobiografia ripercorrerà la storia privata e pubblica della cantante, ora libera dopo quasi tredici anni di conservatorhship. Stando a quanto riportato dal The Sun , i legali di Justin Timberlake e Colin Farrell , ex fidanzati della popstar, avrebbero fatto ritardare l’uscita del libro per accertarsi di quanto scritto.

britney spears, i fidanzamenti al centro di una disputa legale

Dall’esplosione con …Baby One More Time al recente singolo Mind Your Business con Will.i.am passando per canzoni iconiche come Toxic, Gimme More e Womanizer e l’indimenticabile film Crossroads - Le strade della vita, nel corso di quasi venticinque anni Britney Spears ha influenzato e plasmato il mondo del pop assurgendo a grande icona.

La fine della conservatorship ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo per l’artista, concentrata ora a riprendersi felicità e serenità al fianco del marito Sam Asghari. Dopo notizie, indiscrezioni e ricostruzioni, Britney Spears ha annunciato l'arrivo del libro The Woman In Me.