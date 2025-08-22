MTV VMAs, Mariah Carey riceverà il Video Vanguard Award

Venerdì 26 settembre Mariah Carey farà il suo atteso ritorno con l’album Here For It All, in uscita a quasi sette anni di distanza dal precedente lavoro Caution
Domenica 7 settembre Mariah Carey riceverà il Video Vanguard Award agli MTV Video Music Awards 2025 (FOTO). La cerimonia di premiazione sarà condotta da LL Cool J sul palco della UBS Arena di Elmont, a New York.
Nel corso degli anni tantissimi protagonisti sono stati insigniti del prestigioso Video Vanguard Award, ricordiamo Michael Jackson nel 1988, i Duran Duran nel 2003, Britney Spears nel 2011, Jennifer Lopez nel 2018 e più recentemente Katy Perry nel 2024. Quest’anno la produzione degli MTV Video Music Awards celebrerà la straordinaria carriera di Mariah Carey nello show condotto da LL Cool J.
Inoltre, nei giorni scorsi l’organizzazione ha annunciato il conferimento del Latin Icon Award a Ricky Martin e del Rock the Bells Visionary Award a Busta Rhymes. Presenti anche Sabrina Carpenter, Sombr, Alex Warren, DJ Snake e J Balvin.
Venerdì 26 settembre Mariah Carey (FOTO) farà il suo atteso ritorno con l’album Here For It All, in uscita a quasi sette anni di distanza dal precedente lavoro Caution. Il progetto è stato anticipato dai singoli Type Dangerous e Sugar Sweet con Shenseea e Kehlani.
Mariah Carey ha debuttato con Vision of Love nel 1990 ricevendo immediatamente grande attenzione da parte del pubblico e della critica. Negli anni successivi l’artista ha collezionato una serie di record e successi, tra i brani Emotions, Hero, Without You, It’s Like That, We Belong Together, Touch My Body e Obsessed. Per quanto ridguarda gli album citiamo Music Box, Daydream, The Emancipation of Mimi e Memoirs of an Imperfect Angel.
Mariah Carey ha ricevuto numerosi riconoscimenti, ricordiamo le statuette vinte ai Grammy Awards, tra i quelli quella come Best Contemporary R&B Album. Spazio anche a una nomination ai Golden Globe nella categoria Miglior canzone originale per The Star tratta dall’omonimo film d’animazione diretto da Timothy Reckart.
Il 12 giugno 1990 usciva l'omonimo primo disco in studio dell'iconica artista statunitense, un esordio che con 15 milioni di copie vendute ha contribuito a lanciarla nel firmamento del pop e della popular music mondiale. Da 'All I Want for Christmas Is You' a 'We belong together', ecco i principali trionfi che hanno segnato la sua carriera