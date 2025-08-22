MTV VMAs, Mariah Carey riceverà il Video Vanguard Award

Approfondimento Mariah Carey è tornata: “Here For It All” è il nuovo album

Inoltre, nei giorni scorsi l’organizzazione ha annunciato il conferimento del Latin Icon Award a Ricky Martin e del Rock the Bells Visionary Award a Busta Rhymes . Presenti anche Sabrina Carpenter , Sombr , Alex Warren , DJ Snake e J B alvin .

Nel corso degli anni tantissimi protagonisti sono stati insigniti del prestigioso Video Vanguard Award, ricordiamo Michael Jackson nel 1988, i Duran Duran nel 2003, Britney Spears nel 2011, Jennifer Lopez nel 2018 e più recentemente Katy Perry nel 2024. Quest’anno la produzione degli MTV Video Music Awards celebrerà la straordinaria carriera di Mariah Carey nello show condotto da LL Cool J .

Venerdì 26 settembre Mariah Carey (FOTO) farà il suo atteso ritorno con l’album Here For It All, in uscita a quasi sette anni di distanza dal precedente lavoro Caution. Il progetto è stato anticipato dai singoli Type Dangerous e Sugar Sweet con Shenseea e Kehlani.

Mariah Carey ha debuttato con Vision of Love nel 1990 ricevendo immediatamente grande attenzione da parte del pubblico e della critica. Negli anni successivi l’artista ha collezionato una serie di record e successi, tra i brani Emotions, Hero, Without You, It’s Like That, We Belong Together, Touch My Body e Obsessed. Per quanto ridguarda gli album citiamo Music Box, Daydream, The Emancipation of Mimi e Memoirs of an Imperfect Angel.