Madonna, compleanno e nuove date per il Celebration Tour

La cantante festeggia 65 anni e annuncia la riprogrammazione dei concerti dopo l'infezione batterica di giugno. Si riparte da Londra a ottobre, confermate le date di Milano il 23 e 25 novembre

Quale modo migliore di festeggiare il compleanno se non annunciando ufficialmente il ritorno in scena dopo un periodo complicato da gravi problemi di salute? Madonna ha deciso di annunciare il 16 agosto, celebrando così i suoi 65 anni, le nuove date del Celebration Tour, con la riprogrammazione delle tappe cancellate a seguito della grave infezione batterica che l’aveva costretta a un ricovero urgente in ospedale, mettendo apprensione addirittura per la sua vita e portandola a cambiare il proprio testamento.

Da Londra a Città del Messico Si partirà da Londra, il 14 ottobre e si chiuderà il 24 aprile a Città del Messico. In mezzo anche le tappe italiane di Milano, il 23 e 25 novembre. Madonna, che sta festeggiando il suo compleanno in Portogallo con i sei figli e gli amici più stretti, si prepara dunque a tornare sul palco per lo show itinerante che celebra i 40 anni della sua carriera. approfondimento Madonna compie 65 anni: le frasi più famose delle sue canzoni

LE NUOVE TAPPE Originariamente era previsto che la tournée toccasse 43 città in tutto il mondo, con 11 tappe in Europa. L’infezione batterica di giugno ha però costretta la regina del pop a cambiare i propri programmi. Così, dopo Londra, Madonna sarà ad Antwerp (Belgio), Copaneghan (Danimarca), Johanneshov (Svezia), Barcellona (Spagna), Colonia (Germania), Amsterdam (Paesi Bassi), Milano. E poi dal 13 dicembre si sposterà in Nord America, da New York fino a Vancouver, per chiudere a Città del Messico. Annullate le tappe di San Francisc, Las Vegas, Phoenix, Tulsa, Oklahoma, Nashville.