Britney Spears, Michelle Williams leggerà l’audiolibro del memoir

Come annunciato in esclusiva da People, l’attrice leggerà l’audiolibro del memoir The Woman in Me in uscita il 24 ottobre. Britney Spears al magazine: “Rivivere tutto è stato entusiasmante, straziante ed emozionante, per usare un eufemismo. Per queste ragioni, leggerò soltanto una piccola parte del mio audiolibro”