Harry Styles, a Milano uno dei listening party del nuovo album

La popstar britannica ha invitato i fan ad iscriversi agli eventi speciali nei quali potranno ascoltare per intero il disco atteso per il 6 marzo, "Kiss All The Time. Disco, Occasionally"

Le ultime settimane di febbraio saranno particolarmente elettrizzanti per i fan di Harry Styles.

Alla febbre per l'uscita di Kiss All The Time. Disco, Occasionally, il quarto album in studio della star britannica, si aggiungono i listening party, eventi di preascolto del disco riservati a un numero ristretto di invitati.

I party avranno inizio il 18 febbraio e si svolgeranno in 40 città sparse nel mondo. I fan italiani possono contare su Milano, scelta già nel 2019 per il "Fine Line Listening Party", evento di ascolto del secondo album del cantante aperto a 150 invitati.

Con l'annuncio, arrivato via Instagram, sono state diffuse anche le informazioni per partecipare ai party. Gli inviti saranno inviati il 16 febbraio.

I listening party in tutto il mondo “Vogliamo ballare con tutti i nostri amici”, con queste parole pubblicate su Instagram Harry Styles ha rimesso in circolo l'adrenalina nei fan che sono già impegnati col conto alla rovescia per il nuovo album, disponibile sugli scaffali e sulle piattaforme digitali tra meno di un mese.

Manca poco, anzi pochissimo, però, per l'ascolto della nuova musica della star vincitrice del Grammy, per i fortunati che riusciranno ad accedere ai listening party organizzati in ben quaranta città nel mondo. Le date specifiche e i dettagli (sede, orario) sono da comunicare.

Da Atene a Sydney, passando per Città del Messico, Rio De Janeiro, Tokyo, Madrid, Los Angeles, Lima. Harry Styles ha provato, questa volta, ad arrivare un po' ovunque, forse per non scontentare ancora i fan che non riusciranno a partecipare a uno dei suoi concerti del 2026.

Il tour è predisposto, il primo singolo, Aperture, è già una hit, ora manca il consenso sul nuovo album di cui si conosce già la tracklist. Leggi anche BRIT Awards 2026, Harry Styles si esibirà alla cerimonia

Gli inviti per gli iscritti arriveranno il 16 febbraio I fan di Harry Styles che si tengono aggiornati sui canali ufficiali del cantante (profili social personali ed Harry Style HQ, il "quartier generale" da cui vengono diffuse le notizie importanti, come le date dei concerti), e quelli già iscritti sul sito ufficiale webelongtogether.co hanno ricevuto le istruzioni per compilare il form con la richiesta di partecipazione al listening party più vicino.

Le risposte (e gli inviti, eventualmente) arrivveranno il 16 febbraio via e-mail. Chi non riscirà a rientrare tra gli invitati alla festa, potrà comunque contare sulla possibilità di rivedere Styles ai prossimi BRIT Awards dove il cantante si esibirà sul palco tra i performer della serata.

Già la recente apparizione di Harry Styles ai Grammy Awards del 1° febbraio aveva suscitato grande clamore tra i fan.

Styles, che mancava dalla scena musicale dal 2023, ha consegnato un Grammy a Bad Bunny, a una settimana di distanza dallo storico show per l'intervallo del Super Bowl.