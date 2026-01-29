BRIT Awards 2026, Harry Styles si esibirà alla cerimonia

Sabato 28 febbraio Jack Whitehall condurrà gli attesi BRIT Awards 2026 dal palco dell’arena Co-op Live di Manchester. Annunciato Harry Styles come performer

L’organizzazione dei BRIT Awards ha annunciato il nome del primo performer dell’edizione 2026 della celebre cerimonia di premiazione: Harry Styles. Il cantautore britannico ha appena pubblicato il brano Aperture alzando il sipario sulla sua nuova era discografica.

BRIT AWARDS 2026, HARRY STYLES PERFOMER Sabato 28 febbraio Jack Whitehall condurrà i BRIT Awards 2026 dal palco dell’arena Co-op Live di Manchester. Nelle scorse ore la produzione ha annunciato la presenza di Harry Styles in qualità di performer. A tre di distanza dall’esibizione sul palco dello show, il cantautore tornerà quindi a far ballare il pubblico. L’artista ha appena lanciato il brano Aperture, primo singolo estratto dall’album Kiss All the Time. Disco, Occasionally in arrivo il 6 marzo. La canzone ha immediatamente conquistato il pubblico scalando le classifiche; grande successo anche per il videoclip arrivato a oltre tredici milioni di visualizzazioni su YouTube in meno di una settimana. Tra gli artisti più nominati quest'anno troviamo Olivia Dean e Lola Young con cinque candidature a testa. Segue Sam Fender a quota quattro. Presenti anche Fred Again, Sabrina Carpenter, Raye, Skepta, Lily Allen e Jade, quest’ultima reduce dal successo dell’album That's Showbiz Baby contenente i singoli Plastic Box e Unconditional. Approfondimento BRIT Awards 2026, Jack Whitehall tornerà alla conduzione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The BRIT Awards (@brits) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Nel corso della carriera solista, Harry Styles ha vinto sei statuette ai BRIT Awards: British Video of the Year per Sign of the Times nel 2018, British Single of the Year per Watermelon Sugar nel 2021, British Album of the Year per Harry’s House, Song of the Year per As It Was, British Artist of the Year e Best Pop/R&B Act nel 2023. Domenica 1° febbraio il cantautore salirà su un altro palco molto importante, ovvero quella della Crypto.com Arena di Los Angeles. Infatti, l’artista sarà tra i presentatori della 68esima edizione dei Grammy Awards. Ricordiamo le tre statuette vinte nelle categorie Best Pop Solo Performance, Best Pop Vocal Album e Album of the Year. Approfondimento BRIT Awards 2025, tutti i vincitori: da Charli xcx a Sabrina Carpenter