Grammy Awards 2026, Harry Styles e Doechii presentatori

Domenica 1° febbraio Trevor Noah condurrà la cerimonia di premiazione in programma sul palco della Crypto.com Arena di Los Angeles. Annunciati come presentatori Harry Styles e Doechii. Performer Sabrina Carpenter, i Clipse, Pharrell Williams, Lola Young, Addison Rae, Alex Warren, le Katseye, Leon Thomas, Olivia Dean, Sombr e il gruppo The Marías
Harry Styles e Doechii saranno tra i presentatori della 68esima edizione dei Grammy Awards, in scena domenica 1° febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles. L’artista britannico ha appena pubblicato la nuova canzone Aperture. La rapper statunitense concorrerà in ben cinque categorie.
grammy awards 2026, harry styles e doechii sul palco
Cresce l’attesa per i Grammy Awards 2026. Domenica 1° febbraio Trevor Noah condurrà la 68esima edizione della celebre cerimonia di premiazione. In attesa di conoscere i nomi dei vincitori, l’organizzazione dell’evento ha svelato i primi due presentatori che calcheranno il palco della Crypto.com Arena, ovvero Harry Styles e Doechii.
Harry Styles (FOTO) ha appena alzato il sipario sulla sua nuova era discografica con il singolo Aperture, primo estratto dal nuovo album Kiss All the Time. Disco, Occasionally in uscita il 6 marzo. Nel corso della carriera l’artista ha ricevuto nove nomination trionfando in tre occasioni: Best Pop Solo Performance per Watermelon Sugar e Best Pop Vocal Album e Album of The Year per Harry’s House.
Doechii vanta invece una vittoria nella categoria Best Rap Album con Alligator Bites Never Heal ai Grammy Awards 2025. Quest’anno la rapper si presenterà ai nastri di partenza con ben cinque candidature per Anxiety: Record of the Year, Song of the Year, Best Rap Performance, Best Rap Song e Best Music Video.
Grammy Awards 2026, annunciati nuovi performer
Nei giorni scorsi l’organizzazione dello show ha annunciato i nomi dei primi performer della serata: Sabrina Carpenter, i Clipse, Pharrell Williams, Lola Young, Addison Rae, Alex Warren, le Katseye, Leon Thomas, Olivia Dean, Sombr e il gruppo The Marías.
Per la nuova edizione la Recording Academy ha introdotto due nuove categorie: Best Traditional Country Album e Best Album Cover. Harvey Mason Jr., CEO della Recording Academy, ha spiegato in un’intervista esclusiva: "Sono entusiasta che molti dei cambiamenti di quest'anno, tra cui l'aggiunta di nuove categorie e un riconoscimento più ampio di altre attività, ci permettano di onorare ancora più creatori. Per me è sempre un risultato positivo”. Harvey Mason Jr. ha aggiunto: “Ma, cosa ancora più importante, si tratta di aggiornamenti molto necessari che garantiscono che coloro che danno un contributo significativo al processo musicale siano adeguatamente riconosciuti e abbiano l'opportunità di essere celebrati nella più grande serata della musica".
Grammy Awards 2026, alla cerimonia si esibirà Sabrina Carpenter
