Grammy Awards 2026, Harry Styles e Doechii presentatori

Harry Styles ( FOTO ) ha appena alzato il sipario sulla sua nuova era discografica con il singolo Aperture, primo estratto dal nuovo album Kiss All the Time. Disco, Occasionally in uscita il 6 marzo. Nel corso della carriera l’artista ha ricevuto nove nomination trionfando in tre occasioni: Best Pop Solo Performance per Watermelon Sugar e Best Pop Vocal Album e Album of The Year per Harry’s House.

Nei giorni scorsi l’organizzazione dello show ha annunciato i nomi dei primi performer della serata: Sabrina Carpenter, i Clipse, Pharrell Williams, Lola Young, Addison Rae, Alex Warren, le Katseye, Leon Thomas, Olivia Dean, Sombr e il gruppo The Marías.

Per la nuova edizione la Recording Academy ha introdotto due nuove categorie: Best Traditional Country Album e Best Album Cover. Harvey Mason Jr., CEO della Recording Academy, ha spiegato in un’intervista esclusiva: "Sono entusiasta che molti dei cambiamenti di quest'anno, tra cui l'aggiunta di nuove categorie e un riconoscimento più ampio di altre attività, ci permettano di onorare ancora più creatori. Per me è sempre un risultato positivo”. Harvey Mason Jr. ha aggiunto: “Ma, cosa ancora più importante, si tratta di aggiornamenti molto necessari che garantiscono che coloro che danno un contributo significativo al processo musicale siano adeguatamente riconosciuti e abbiano l'opportunità di essere celebrati nella più grande serata della musica".