Doechii e SZA hanno pubblicato la collaborazione Girl, Get Up

Le due artiste avevano già collaborato per la versione remix della canzone Persuasive. Doechii è reduce dal grande successo del brano Anxiety
Reduce dal successo straordinario ottenuto con il singolo Anxiety, Doechii ha lanciato a sorpresa il nuovo brano Girl, Get Up in collaborazione con SZA. Parallelamente, l'artista statunitense ha pubblicato il videoclip ufficiale della canzone sul suo canale YouTube.
doechii e sza, è uscita girl, get up
Martedì 30 dicembre Doechii ha sorpreso il pubblico con l’uscita della collaborazione Girl, Get Up con SZA. Come riportato da RollingStone, Jay Versace ha firmato la produzione del brano che campiona What Happened to That Boy di Birdman con il duo Clipse. Doechii e SZA (FOTO) avevano già lavorato insieme per la versione remix della canzone Persuasive. Il videoclip di Girl, Get Up ha ottenuto più di 300.000 visualizzazioni in meno di ventiquattro ore su YouTube.
Anxiety di Doechii, cronistoria di un brano che racconta questi tempi
Doechii è tra artiste più influenti della scena rap e non solo. Il disco Alligator Bites Never Heal, uscito nell’agosto del 2024, ha conquistato pubblico e critica trionfando come Best Rap Album alla 67esima edizione dei Grammy Awards. L’artista è attualmente nominata in cinque categorie alla prossima edizione dei premi: Record of the Year, Song of the Year, Best Rap Performance, Best Rap Song e Best Music Video per Anxiety, certificato disco di platino in America per aver venduto più di un milione di copie. Tra i brani più amati dell’artista troviamo anche Nissan Altima, Denial Is a River e What It Is (Block Boy) con Kodak Black.
Kendrick Lamar e SZA, il Grand National Tour è un’opera rap di oggi
SZA ha appena concluso il Grand National Tour, la serie di concerti in collaborazione con Kendrick Lamar. L’artista ha all’attivo due album: Ctrl del 2017 e il più recente SOS del 2022. Nel corso degli anni la cantante si è imposta come una delle cantanti di maggior successo a livello internazionale, ricordiamo anche le cinque statuette vinte ai Grammy Awards, il trionfo come International Artist ai BRIT Awards e la nomination nella categoria Miglior canzone originale per All the Stars con Kendrick Lamar alla 76esima edizione dei Golden Globe.
Tra i suoi successi citiamo Low, Blind e Special. Spazio anche alle collaborazioni: da What Lovers Do con i Maroon 5 a Kiss Me More con Doja Cat passando per Love Galore con Travis Scott.
