Kendrick Lamar e SZA, il Grand National Tour è un’opera rap di oggi

Bene, anche il rapper di Compton e l’artista nata in Missouri fanno questo. Pensiamo al dissing con Drake, già ampiamente rappresentato durante l’Halftime Show del Superbowl dello scorso febbraio (show i cui protagonisti stati proprio Lamar e SZA) e riportato dal vivo anche all’Olimpico in più atti della serata, e da entrambi gli artisti (Lamar che si rivolge a Drake in Euphoria, dicendogli che ha scritto cose imbarazzanti, ma gli parla anche attraverso Not Like Us). E poi le critiche nei confronti di una società statunitense molto aggressiva nei confronti della comunità afroamericana, di cui Kendrick Lamar è orgogliosamente uno dei rappresentanti più forti e orgogliosi. Potremmo, quindi, dire che ci sono delle affinità tra Verdi e la coppia Kendrick SZA? Guardando alla società del passato e di oggi, sì.

Grand National Tour, opera rap contemporanea

L’opera Grand National Tour è andata in scena all’Olimpico e in 58 mila sono rimasti fino alla fine di uno show diviso in nove atti, composto da cinquantadue brani per due ore e mezza di concerto. Con Lamar nascosto in una Gnx, auto che dà il nome al suo ultimo album, nonché prodotta nel 1987, il suo anno di nascita, il concerto è iniziato con wacced out murals. The Prophet is here: Kendrick è qui, e non molla neanche un istante. Nel corso del concerto, in cui il rapper di Compton ha portato anche alcuni brani di To pimp a butterfly del 2015, album manifesto non solo della musica rap ma proprio per la cultura americana in cui spiega perfettamente l’abuso della polizia nei confronti della comunità afroamericana, Kendrick non si scompone mai: sembra che tutto quello che fa sia semplice. E forse per lui lo è, perché è nato per questo. Dopo una prima parte di solo, condivide il palco con SZA per il brano 30 for 30, per poi lasciare il palco proprio a lei. Di SZA che dire? Artista incredibile, che proprio con questa data ha fatto il suo debutto in Italia. Un’emozione che in più momenti non manca di condividere con il pubblico, lasciandosi andare anche a qualche parola in italiano. Tra i brani portati dal vivo molti sono dell’acclamatissimo album SOS, tra cui spiccano Kill Bill (e un chiaro riferimento all’infedeltà di un signore di nome Drake, con cui Solána Imani Rowe – vero nome di SZA – ha avuto una relazione tempo fa) e Nobody Gets Me, con l’artista che indossa delle ali di farfalla, tanto da renderla una fatina contemporanea. In scaletta c’è anche Kiss Me More di Doja Cat, brano del 2021 a cui SZA ha partecipato, e la stupenda All the Stars, portata sul palco con Kendrick ovviamente, e colonna sonora del film Black Panther.

Kendrick e SZA, maestri concertatori e narratori in musica della società di oggi

Sì, il Grand National Tour è un’opera rap: Kendrick Lamar e SZA ne sono compositori, maestri concertatori e protagonisti. Il rapper di Compton, che nel 2018 ha ricevuto il premio Pulizer (avuto nel periodo della prima presidenza Trump), non perde nemmeno un istante per ricordare a tutti quanto è orgoglioso di far parte della comunità afroamericana, e di essere nato e cresciuto nella West Coast. SZA segue le tracce del rapper di Compton, ma mantenendo chiarissima la sua identità di artista black. E non solo.