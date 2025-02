Super Bowl, Kendrick Lamar infiamma l'Halftime Show. Ospite SZA

Il Caesars Superdome di New Orleans ha ospitato l’Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show di Kendrick Lamar, al suo fianco SZA e Samuel L. Jackson. A sorpresa presenti Serena Williams e DJ Mustard

Il ritornello di All the Stars, collaborazione di Kendrick Lamar e SZA, recita: “This may be the night that my dreams might let me know / All the stars are closer”. E domenica 9 febbraio il rapper di Compton ha davvero toccato il cielo. Samuel L. Jackson, nei panni dello Zio Sam, ha fatto da Cicerone all’atteso Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show di Kendrick Lamar. Ospite musicale SZA, presenti a sorpresa Serena Williams e DJ Mustard.

Super Bowl 2025, l’halftime show di kendrick lamar Tredici minuti di puro intrattenimento in cui Kendrick Lamar ha infiammato il Caesars Superdome di New Orleans. Samuel L. Jackson, nel ruolo dello Zio Sam, ha puntellato lo spettacolo con diverse incursioni accompagnando il pubblico per tutta la durata dell’Halftime Show. Come raccontato alla conferenza stampa di apertura, il rapper ha incentrato la sua performance sul racconto: “La narrazione. Credo di essere sempre stato aperto alla narrazione in tutte le mie canzoni e nella storia della mia musica”. Kendrick Lamar, fresco delle cinque statuette vinte ai recenti Grammy Awards, ha proposto alcuni dei suoi brani più famosi: da Squabble Up a Man at the Garden passando per Humble, DNA ed Euforia. Boato del pubblico per la presenza di SZA, precedentemente annunciata. Kendrick Lamar (FOTO) e la voce di Kill Bill hanno proposto Luther e All the Stars. Approfondimento Super Bowl 2025, il programma dell'Halftime show e della finale

Chiusura affidata a TV Off. Menzione speciale per l’attesa Not Like Us, la canzone nata dal dissing con Drake. L’esibizione ha visto la presenza di DJ Mustard, producer del brano, e di Serena Williams, quest'ultima forse presente poiché nel 2011 sarebbe stata fidanzata con Drake, come riportato dalla CNN. Da sottolineare anche le straordinarie e ipnotiche coreografie realizzate grazie alla presenza di un nutrito gruppo di ballerini vestiti di rosso, bianco e blu, ovvero i colori della bandiera americana. Questa la scaletta dell'Halftime Show: GNX (teaser) Squabble Up Humble DNA Euphoria Man at the Garden Peekaboo Luther con SZA All the Stars con SZA Not Like Us TV Off