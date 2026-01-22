Lola Young, Addison Rae, Alex Warren, le Katseye, Leon Thomas, Olivia Dean, Sombr e il gruppo The Marías sul palco di Los Angeles. Trevor Noah condurrà la cerimonia di premiazione per il sesto e ultimo anno

Oltre alla già annunciata Sabrina Carpenter, l’organizzazione dei Grammy Awards ha svelato altri otto performer dell’edizione 2026 della celebre cerimonia di premiazione. Lola Young, Addison Rae, Alex Warren, le Katseye, Leon Thomas, Olivia Dean, Sombr e il gruppo The Marías saliranno sul palco della Crypto.com Arena di Los Angeles.

grammy awards 2026, annunciati nuovi performer Come rivelato dalla pagina Instagram dei Grammy Awards, gli otto candidati nella categoria Best New Artist si esibiranno nel corso dell’attesa cerimonia di premiazione in programma domenica 1° febbraio sul palco della Crypto.com Arena di Los Angeles. Dopo un periodo di pausa, Lola Young tornerà a esibirsi. L’artista britannica ha conquistato il pubblico con il singolo Messy, arrivato al primo della classifica inglese dei brani più venduti. Spazio poi a Addison Rae, reduce dal successo del suo primo album contenente le hit Diet Pepsi e Fame Is a Gun, e ad Alex Warren. Continuiamo con la girl band Katseye e Sombr, voce di Back to Friends e 12 to 12. Chiudiamo con Leon Thomas, Olivia Dean e il gruppo The Marías. Approfondimento Grammy Awards 2026, alla cerimonia si esibirà Sabrina Carpenter

La cerimonia di premiazione potrà contare anche sulla presenza di Sabrina Carpenter, protagonista di un’esibizione sulle note dei brani Espresso e Please Please Please nel 2025. L’artista si presenterà ai nastri di partenza con ben sei candidature, ovvero Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year, Best Pop Solo Performance, Best Pop Vocal Album e Best Music Video. Kendrick Lamar è l’artista più nominato con nove candidature, subito dopo Cirkut, Jack Antonoff e Lady Gaga (FOTO) a quota sette. Seguono Leon Thomas, Serban Ghenea, Sabrina Carpenter e Bad Bunny, quest’ultimo atteso sul palco dell’imminenente Halftime Show del Super Bowl 2026. Alla guida della cerimonia Trevor Noah per il sesto e ultimo anno. Il conduttore sarà coinvolto anche nel ruolo di produttore esecutivo. Approfondimento Grammy Awards 2026, Trevor Noah presenterà l'evento per l'ultima volta