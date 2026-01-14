Grammy Awards 2026, Trevor Noah presenterà l'evento per l'ultima volta

La Recording Academy e la rete televisiva statunitense CBS hanno annunciato che il comico vincitore dell’Emmy Award Trevor Noah , 41 anni, presenterà i Grammy Awards per la sesta e ultima volta domenica 1º febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles. “Sono felicissimo di dare nuovamente il benvenuto a Trevor Noah come presentatore dei Grammy per la sua sesta, e purtroppo ultima, volta”, ha dichiarato a Variety il produttore esecutivo Ben Winston di Fulwell Entertainment. “È stato il presentatore più fenomenale dello show. È così intelligente, così divertente e un vero fan degli artisti e della musica. Il suo impatto sullo show è stato davvero spettacolare e non vediamo l’ora di farlo insieme un’ultima volta”. Noah aveva presentato per la prima volta la serata più importante della musica nel 2021, nel pieno della pandemia di Covid. Le peculiarità del presentatore hanno incluso frecciatine ironiche agli ospiti d’onore e dure critiche all’amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Tra i candidati dell’edizione 2026 spicca con nove candidature Kendrick Lamar, seguito dalle sette candidature di Lady Gaga e dei produttori Jack Antonoff e Cirkut, dalle sei di Bad Bunny , Sabrina Carpenter , Leon Thomas e l’ingegnere del suono Serban Ghenea, e dalle cinque di Clipse, Doechii , SZA, Turnstile, Tyler, The Creator e i produttori Souwave e Andrew Watt. In particolare, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Justin Bieber , Leon Thomas, Clipse e Tyler, the Creator si contenderanno il premio Album dell’anno. Novità sarà la categoria Miglior copertina di album. Gli artisti e i presentatori saranno annunciati nei prossimi giorni.

L'ASCESA DELL'ARTISTA

Nato nel 1984 a Johannesburg, in Sudafrica, il conduttore televisivo, attore e comico Trevor Noah è stato il primo cabarettista sudafricano comparso nel The Tonight Show, mentre nel 2013 è stato il primo a intervenire nel Late Show presentato da David Letterman. Nel 2014 è poi diventato un collaboratore ricorrente di The Daily Show, mentre nel 2015 il canale televisivo statunitense Comedy Central ha annunciato che avrebbe preso il posto di Jon Stewart come conduttore. Nel 2016 ha pubblicato il libro Born a Crime, che è diventato un bestseller e che è stato menzionato tra i migliori libri dell’anno anche dal New York Times. Nel 2018 ha fondato l’organizzazione no profit Trevor Noah Foundation, che fornisce sostegno agli orfani e ai giovani più disagiati. Nel 2018 la rivista Time ha inserito Noah tra le 100 persone più influenti al mondo e nel 2023 il comico ha ricevuto il Premio Erasmo, assegnato alle personalità che si sono distinte per i loro contributi nel campo dell’arte o delle scienze sociali in Europa. Dal 2021 ha assunto la conduzione dei Grammy Awards. “Sono un fan al 1000%, e ciò che adoro dei Grammy è che ogni volta divento fan di un nuovo artista”, ha dichiarato Noah a Billboard nel 2022. “Quello che molti non capiscono è quanto lavoro ci sia dietro le esibizioni. Ottenere ogni singola tonalità giusta, ogni spunto di luce perfetto, coreografare tutti i movimenti tra le telecamere e gli artisti. Non lo apprezzi veramente finché non sei dietro le quinte, e credo che sia questo che mi fa apprezzare lo spettacolo ancora di più”.