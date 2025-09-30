Ed Sheeran, il duetto di Camera con Justin Bieber mai pubblicato

Ed Sheeran e Justin Bieber hanno registrato una versione del brano Camera per l’album di Bieber Justice, che era stato pubblicato nel 2021, ma il duetto non è mai uscito . In compenso, la versione che contiene unicamente la voce di Sheeran fa parte dell’ultimo album del cantautore, Play , che è uscito il 12 settembre. “L’ho scritta per Play e poi è finita per essere un duetto con Justin Bieber per Justice, e poi non si è mai concretizzata. Ho una versione con Justin”, ha rivelato Sheeran in un’intervista a SiriusXM. “È piuttosto bella, ma esiste solo nell’etere. Ora è uscita. Credo che alla gente piaccia”. Il cantautore ha poi spiegato di aver scritto la canzone sul fatto che “la maggior parte dei momenti migliori della vita non siano mai stati catturati da una telecamera” e su come la mente si aggrappi proprio ai ricordi che non sono stati fotografati. “Quando avevo 11 anni, ricordo di aver suonato il mio primo concerto e di aver pensato che avrei suonato davanti a 40.000 persone ed è stato fantastico”, ha raccontato. “Se qualcuno avesse filmato tutto con un cellulare, avrebbe perso la magia...A volte, quando le cose non vengono riprese dalla telecamera, ricordo la mia proposta di matrimonio a mia moglie in un modo molto particolare. Avrebbe potuto essere completamente diverso se qualcuno l’avesse filmato. Credo che le telecamere e le riprese video a volte tolgano la magia”.

LE ALTRE COLLABORAZIONI

Ed Sheeran e Justin Bieber avevano già collaborato in passato. Nel 2019 la coppia aveva infatti pubblicato il duetto I Don’t Care, mentre in precedenza aveva già co-scritto il brano Love Yourself, tratto dall’album Purpose di Bieber del 2015. Recentemente, entrambi gli artisti hanno pubblicato nuova musica. Dopo aver pubblicato l’album Play lo scorso 12 settembre, Sheeran ha inoltre annunciato la partenza del Loop Tour negli Stati Uniti il prossimo anno. I concerti saranno incentrati proprio sull’album Play e includeranno le performance nei singoli Azizam, Old Phone e Sapphire. “I momenti più interessanti di Play sono le canzoni sperimentali e interculturali che vedono Sheeran all’apice di una nuova ondata pop. Nel complesso, nonostante alcuni accenni a un sound più globale, Play è molto più simile alla musica d’autore adattata alla radio che è diventata il marchio di fabbrica di Sheeran nei suoi 15 anni di carriera”, si legge in una recensione pubblicata su Rolling Stone. Intanto, quest’anno Bieber ha pubblicato gli album Swag e Swag II ed è stato annunciato come headliner del Festival Coachella 2026. “È da una vita che la gente mi dice “uao, Justin, ti meriti tutte queste cose”, quando io invece mi sono sempre sentito indegno di averle. Come se fosse tutto un inganno”, aveva scritto in una story Instagram il cantante lo scorso marzo. “Le persone che mi facevano i complimenti mi facevano sentire subdolo. Pensavo: non direbbero queste cose se solo conoscessero i miei pensieri, se solo sapessero quanto sono critico ed egoista”. Tuttavia, una fonte ha recentemente dichiarato Rolling Stone che, “tra la partecipazione come headliner al Coachella e il successo di Swag, è chiaro che questo è l'inizio di una nuova ed entusiasmante era per Justin, un'era in cui è completamente al posto di comando”.