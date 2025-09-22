Justin Bieber è tornato con Love Song, primo estratto da album SWAG II

Con SWAG II, Justin Bieber prosegue il suo slancio artistico con una raccolta di 23 brani audaci, amplificando l’energia, la creatività e l’impatto culturale del suo predecessore, uscito l’11 luglio. Il nuovo album, scritto e prodotto anche dall’artista stesso, include collaborazioni con Carter Lang, Dylan Wiggins, Dijon, mk.gee, Daniel Chetrit, Eddie Benjamin, Mike Will, Camper e altri, e approfondisce i temi già anticipati in SWAG: la sua nuova vita da marito e padre e la sua profonda e incrollabile fede.

Love Song è un brano intimo e sentito, in cui Justin Bieber racconta quell’amore che ti spinge a scrivere i tuoi sentimenti, trasformarli in musica e dedicarli alla persona più importante.

SWAG e SWAG II totalizzano numeri da record

SWAG II arriva a meno di due mesi dall’uscita di SWAG, che ha debuttato al secondo posto della classifica Billboard 200 e ha piazzato ben 16 delle 21 tracce nella Billboard Hot 100, diventando l’album più ascoltato a livello globale nel giorno di rilascio. L’album ha superato i 200 milioni di stream nella sola settimana di uscita, risultato migliore della carriera dell’artista, e si è posizionato al primo posto nelle classifiche Billboard Top Streaming, Top Pop Albums e Top R&B Albums, diventando il decimo progetto di Justin Bieber a entrare nella Top 5 della Billboard 200.

Ha inoltre raggiunto la prima posizione delle classifiche Spotify e Apple Music in più di 100 Paesi. Il singolo estratto Daisies, che a oggi conta quasi 240 milioni di stream su Spotify, è diventato subito una hit, arrivando al primo posto delle classifiche Billboard Streaming Songs, Spotify US, Spotify Global Songs e Apple Music Top 100 Global, rimanendo stabile sul gradino più alto del podio fino a oggi.