Justin Bieber, esce oggi il nuovo album Swag II

Un'altra sorpresa per i fan. A poche settimane dal suo ultimo progetto, Justin Bieber , cantautore e volto di un’intera generazione torna a sorpresa con un nuovo album SWAG II , prosecuzione dell’opera pubblicata lo scorso 11 luglio e intitolata, appunto, SWAG . SWAG II è l'ottavo album dell’artista e con questo progetto Justin Bieber prosegue il suo slancio artistico con un corpus di 23 brani, amplificando l’energia, la creatività e l’impatto culturale del suo predecessore SWAG , uscito lo scorso 11 luglio. Il nuovo album, scritto e prodotto anche dall’artista stesso, include collaborazioni, tra gli altri, con Carter Lang, Dylan Wiggins, Dijon, mk.gee, Daniel Chetrit, Eddie Benjamin, Mike Will e Camper ed è un approfondimento dei temi già presenti in SWAG : la sua nuova vita da marito e padre e la profonda e fortissima fede.

JUSTIN BIEBER E (UN PO') DEI SUOI NUMERI DA RECORD

SWAG II arriva dopo meno di due mesi dall’uscita del prequel SWAG, che ha debuttato al secondo posto della classifica Billboard 200 e ha piazzato ben 16 delle 21 tracce nella classifica Billboard Hot 100, diventando l’album più ascoltato a livello globale nel giorno di rilascio. L’album ha sorpassato i 200 milioni di stream nella sola settimana di uscita, risultato migliore della carriera dell’artista, e si è posizionato al primo posto delle classifiche Billboard Top Streaming, Top Pop e Top R&B Album, diventando così il decimo progetto di Justin Bieber a ottenere un posto in Top 5 nella Billboard 200. Ha inoltre raggiunto la prima posizione delle classifiche Spotify e Apple Music in più di 100 Paesi. Il singolo estratto Daisies, che a oggi conta quasi 240 milioni di stream su Spotify, è diventato subito una hit, arrivando al primo posto delle classifiche Billboard Streaming Songs, Spotify U.S. e Spotify Global Song e Apple Music Top 100 Global, rimanendo stabile sul primo gradino del podio fino a oggi.