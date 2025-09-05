Justin Bieber, esce oggi il nuovo album Swag II

Le 23 canzoni presenti nell'album riprendono le tematiche affrontate nel precedente SWAG: la sua nuova vita da marito e padre e la profonda fede
Un'altra sorpresa per i fan. A poche settimane dal suo ultimo progetto, Justin Bieber, cantautore e volto di un’intera generazione torna a sorpresa con un nuovo album SWAG II, prosecuzione dell’opera pubblicata lo scorso 11 luglio e intitolata, appunto, SWAG. SWAG II è l'ottavo album dell’artista e con questo progetto Justin Bieber prosegue il suo slancio artistico con un corpus di 23 brani, amplificando l’energia, la creatività e l’impatto culturale del suo predecessore SWAG, uscito lo scorso 11 luglio. Il nuovo album, scritto e prodotto anche dall’artista stesso, include collaborazioni, tra gli altri, con Carter Lang, Dylan Wiggins, Dijon, mk.gee, Daniel Chetrit, Eddie Benjamin, Mike Will e Camper ed è un approfondimento dei temi già presenti in SWAG: la sua nuova vita da marito e padre e la profonda e fortissima fede.
JUSTIN BIEBER E (UN PO') DEI SUOI NUMERI DA RECORD
SWAG II arriva dopo meno di due mesi dall’uscita del prequel SWAG, che ha debuttato al secondo posto della classifica Billboard 200 e ha piazzato ben 16 delle 21 tracce nella classifica Billboard Hot 100, diventando l’album più ascoltato a livello globale nel giorno di rilascio. L’album ha sorpassato i 200 milioni di stream nella sola settimana di uscita, risultato migliore della carriera dell’artista, e si è posizionato al primo posto delle classifiche Billboard Top Streaming, Top Pop e Top R&B Album, diventando così il decimo progetto di Justin Bieber a ottenere un posto in Top 5 nella Billboard 200. Ha inoltre raggiunto la prima posizione delle classifiche Spotify e Apple Music in più di 100 Paesi. Il singolo estratto Daisies, che a oggi conta quasi 240 milioni di stream su Spotify, è diventato subito una hit, arrivando al primo posto delle classifiche Billboard Streaming Songs, Spotify U.S. e Spotify Global Song e Apple Music Top 100 Global, rimanendo stabile sul primo gradino del podio fino a oggi.
LA TRACKLIST DI SWAG II
1. SPEED DEMON
2. BETTER MAN
3. LOVE SONG
4. I DO
5. I THINK YOU’RE SPECIAL
6. MOTHER IN YOU
7. WITCHYA
8. EYE CANDY
9. DON’T WANNA
10. BAD HONEY
11. NEED IT
12. OH MAN
13. POPPIN’ MY S***
14. ALL THE WAY
15. PETTING ZOO
16. MOVING FAST
17. SAFE SPACE
18. LYIN’
19. DOTTED LINE
20. OPEN UP YOUR HEART
21. WHEN IT’S OVER
22. EVERYTHING HALLELUJAH
23. STORY OF GOD
