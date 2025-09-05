Justin Bieber, esce oggi il nuovo album Swag II

Esplora tutte le offerte Sky
Le 23 canzoni presenti nell'album riprendono le tematiche affrontate nel precedente SWAG: la sua nuova vita da marito e padre e la profonda fede

Un'altra sorpresa per i fan. A poche settimane dal suo ultimo progetto, Justin Bieber, cantautore e volto di un’intera generazione torna a sorpresa con un nuovo album SWAG II, prosecuzione dell’opera pubblicata lo scorso 11 luglio e intitolata, appunto, SWAG. SWAG II è l'ottavo album dell’artista e con questo progetto Justin Bieber prosegue il suo slancio artistico con un corpus di 23 brani, amplificando l’energia, la creatività e l’impatto culturale del suo predecessore SWAG, uscito lo scorso 11 luglio. Il nuovo album, scritto e prodotto anche dall’artista stesso, include collaborazioni, tra gli altri, con Carter Lang, Dylan Wiggins, Dijon, mk.gee, Daniel Chetrit, Eddie Benjamin, Mike Will e Camper ed è un approfondimento dei temi già presenti in SWAG: la sua nuova vita da marito e padre e la profonda e fortissima fede.

JUSTIN BIEBER E (UN PO') DEI SUOI NUMERI DA RECORD

SWAG II arriva dopo meno di due mesi dall’uscita del prequel SWAG, che ha debuttato al secondo posto della classifica Billboard 200 e ha piazzato ben 16 delle 21 tracce nella classifica Billboard Hot 100, diventando l’album più ascoltato a livello globale nel giorno di rilascio. L’album ha sorpassato i 200 milioni di stream nella sola settimana di uscita, risultato migliore della carriera dell’artista, e si è posizionato al primo posto delle classifiche Billboard Top Streaming, Top Pop e Top R&B Album, diventando così il decimo progetto di Justin Bieber a ottenere un posto in Top 5 nella Billboard 200. Ha inoltre raggiunto la prima posizione delle classifiche Spotify e Apple Music in più di 100 Paesi. Il singolo estratto Daisies, che a oggi conta quasi 240 milioni di stream su Spotify, è diventato subito una hit, arrivando al primo posto delle classifiche  Billboard Streaming Songs, Spotify U.S. e Spotify Global Song e Apple Music Top 100 Global, rimanendo stabile sul primo gradino del podio fino a oggi.

LA TRACKLIST DI SWAG II

1. SPEED DEMON

2. BETTER MAN

3. LOVE SONG

4. I DO

5. I THINK YOU’RE SPECIAL

6. MOTHER IN YOU

7. WITCHYA

8. EYE CANDY

9. DON’T WANNA

10. BAD HONEY

11. NEED IT

12. OH MAN

13. POPPIN’ MY S***

14. ALL THE WAY

15. PETTING ZOO

16. MOVING FAST

17. SAFE SPACE

18. LYIN’

19. DOTTED LINE

20. OPEN UP YOUR HEART

21. WHEN IT’S OVER

22. EVERYTHING HALLELUJAH

23. STORY OF GOD

