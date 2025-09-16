Coachella 2026, Justin Bieber e Sabrina Carpenter tra gli headliner

Sabrina Carpenter, Justin Bieber e Karol G saranno i tre headliner dell’edizione 2026 dell’amato festival musicale. Annunciata anche la presenza di Anyma

Svelata la line up dell’edizione 2026 del Coachella. Sabrina Carpenter, Justin Bieber e Karol G saranno i tre headliner della manifestazione, presente anche Anyma. Il festival si svolgerà in due weekend: dal 10 al 12 aprile e dal 17 al 19 aprile.

Coachella 2026, la line up Si è ufficialmente alzato il sipario sul Coachella 2026. Nonostante i molti mesi di distanza, l’organizzazione del festival ha svelato i tantissimi artisti attesi. L’evento, in programma nei due weekend di aprile, potrà contare su alcuni dei nomi più scintillanti del panorama musicale internazionale. Venerdì 10 e 17 aprile: Sabrina Carpenter Sabrina Carpenter (FOTO) guiderà la line up di venerdì 10 e 17 aprile. L’artista statunitense ha appena pubblicato il nuovo album Man's Best Friend contenente anche i singoli Manchild e Tears. Per queste due giornate attesi i Disclosure, Central Cee, HUGEL e Slayyter. Inoltre, Teddy Swims, voce della hit Lose Control. Approfondimento Sabrina Carpenter, è uscita la nuova canzone Tears

Sabato 11 e 18 aprile: Justin Bieber Justin Bieber sarà il grande protagonista di sabato 11 e 18 aprile. L’artista canadese vanta una lunghissima serie di successi, ricordiamo Sorry, Love Yourself, Friends con Bloodpop, I Don’t Care con Ed Sheeran, Stuck with U con Ariana Grande, Anyone e Hold On. Nelle stesse giornate presenti anche Labrinth, il gruppo The Strokes, PinkPantheress, Addison Rae e Sombr, quest’ultimo fresco dell’uscita dell’album I Barely Know Her. Approfondimento Sabrina Carpenter per la prima volta al primo posto in classifica

Domenica 12 e 19 aprile: Karol G Nel corso degli anni il Coachella si è affermato come uno degli appuntamenti musicali più attesi e amati a livello internazionale. Karol G chiuderà i due weekend dell'edizione 2026 con la sua travolgente energia. Nel giugno di quest’anno l’artista ha pubblicato l’album Tropicoqueta. Annunciati Young Thug, Major Lazer, FKA Twigs, Iggy Pop e la formazione femminile Wet Leg. Inoltre, il Coachella 2026 vedrà presente Anyma.