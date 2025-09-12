Sabrina Carpenter, è uscita la nuova canzone Tears

Venerdì 29 agosto Sabrina Carpenter ha pubblicato il nuovo album Man’s Best Friend arrivato al primo posto della classifica US Billboard 200. All’interno del disco anche i singoli Manchild e Tears

Sabrina Carpenter ha pubblicato Tears come secondo singolo estratto dal nuovo album Man’s Best Friend uscito venerdì 29 agosto. Parallelamente, l’artista statunitense ( FOTO ) ha rilasciato il videoclip ufficiale della canzone con Colman Domingo.

Come rilanciato da CapitalFM , Sabrina Carpenter ha parlato del significato del brano in un’intervista rilasciata a NPR : “Quando sei giovane, pensi ‘Voglio che siano alti, belli, divertenti, intelligenti’. E poi cresci, sai, e pensi ‘Voglio che siano gentili. Che abbiano un lavoro, sai, un discreto rispetto di sé, una certa maturità emotiva'. Inizia a diventare quasi patetico. Stiamo sicuramente arrivando a un punto in cui chiediamo solo il minimo indispensabile, ma, sai, rendendocene conto”.

Dopo il successo del primo brano Manchild, Sabrina Carpenter ha lanciato Tears come secondo singolo del suo nuovo progetto discografico. Il videoclip della canzone vede presente Colman Domingo, candidato come Miglior attore protagonista agli Academy Awards per Rustin e Sing Sing. La cantante sul videoclip: “Questo è stato un sogno fantastico diventato realtà. Non avrei potuto realizzare questo video senza tutto il talento geniale coinvolto”.

In occasione dell’uscita dell’album, la cantante ha dichiarato sul suo profilo Instagram che conta oltre quarantotto milioni di follower: “È una grande festa per il cuore spezzato e una celebrazione della delusione! È ridere di se stessi e delle proprie scelte sbagliate mentre tutto sta andando a rotoli, è chiedersi come la lealtà e l'amore ti portino sempre a essere il terzo incomodo, il tutto con sarcasmo da vera venticinquenne!".

L’album ha raggiunto la prima posizione della US Billboard 200, l’artista: “Ragazzi, avete reso Man’s Best Friend il mio secondo album al primo posto e il mio miglior debutto di sempre. È incredibile. Mi sento così fortunata ad avere un amore e un sostegno così meravigliosi intorno a me”.