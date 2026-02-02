Il conduttore della cerimonia scherza sull'assenza della rapper MAGA: "È ancora alla Casa Bianca con Donald Trump, a discutere di questioni molto importanti"

Nell’anno che si è aperto con le proteste anti ICE sulle strade di Minneapolis, nemmeno Trevor Noah, solitamente apolitico nella sua lunga esperienza alla conduzione dei Grammy Awards (TUTTI I VINCITORI - LE PAGELLE AI LOOK) si è potuto esimere da battute che hanno toccato l’attualità più stretta. Nel suo discorso di apertura, Noah non ha fatto a meno di notare l’assenza nella platea di star del panorama musicale di Nicki Minaj, rapper 10 volte nominata ai Grammy in passato, recentemente al centro del dibattito e delle polemiche per la sua vicinanza a Donald Trump.

L'assenza di Nicki Minaj “Non è qui. È ancora alla Casa Bianca con Donald Trump, a discutere di questioni molto importanti", ha detto Noah venendo accolto da un’ovazione da parte di tutta la platea. Nicki Minaj è stata tra le poche star invitate alla prima del documentario di Melania Trump giovedì al Kennedy center e si è esposta in favore del presidente Trump in occasione dell’inaugurazione dei “Trump account”, il nuovo sistema di risparmio nazionale per i giovanissimi. Madrina dell’iniziativa, Nicki Minaj si era definita “la prima tifosa del presidente” annunciando di voler versare tra i 150.000 e i 300.000 dollari per alimentare i conti dei suoi seguaci più giovani. Potrebbe interessarti Grammy Awards, Bad Bunny contro l'ICE: "Non siamo alieni, siamo umani"