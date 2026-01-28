Mentre la politica internazionale discute di strategie e nuovi confini, Neil Young risponde con le chitarre. Il vecchio leone del rock folk non ha usato giri di parole per difendere i suoi “amici in Groenlandia”. Sul suo blog personale ha annunciato che ogni sua nota, dai primi successi ai filmati d'archivio, sarà accessibile gratuitamente per chi vive sull'isola. Non è una mossa commerciale, ma una presa di posizione — chiara e netta — contro le ultime uscite di Donald Trump, che è tornato a trattare la Groenlandia come isola da comprare.

La musica come antidoto allo stress politico

“Spero che la mia musica e i miei film possano alleviare parte dello stress ingiustificato e delle minacce che state subendo”, scrive Young, che è nato in Canada ma è naturalizzato statunitense. Le sue parole non sono quelle di un diplomatico, ma di un artista che vede il proprio governo come un corpo estraneo, definendolo senza mezzi termini “impopolare e, si spera, temporaneo”. Young vuole che i groenlandesi ascoltino i suoi dischi nella loro "splendida casa" alla massima qualità sonora possibile. È un'ossessione tecnica che in questo caso diventa una stretta di mano in segno di amicizia: il suono pulito contro il rumore della prepotenza.

“Questa è un'offerta di pace e amore. Tutta la musica che ho realizzato negli ultimi 62 anni è vostra”. Young ha ottant'anni, ma la rabbia è quella di un ragazzino che non accetta i soprusi. Regalare il catalogo significa rendere pubblico un patrimonio che altrove costa caro. E il suo è un appello: spera che altre organizzazioni smettano di guardare solo ai profitti e facciano lo stesso.