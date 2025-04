Neil Young, brano contro Elon Musk: "Se sei fascista compra una Tesla"

Il cantautore canadese-americano sfida l’imprenditore e politico naturalizzato statunitense, scagliandosi anche contro Trump, in un brano polemico che è stato suonato live il 26 aprile al Greek Theatre di Los Angeles, durante l’evento Light Up the Blues a sostegno di Autism Speaks. I fan hanno identificato la canzone con il titolo di “Let’s Roll Again”. Il patron di Tesla, l’attuale Presidente USA e il sistema industriale americano sono al centro delle critiche del musicista, espresse con testi provocatori

"Se sei fascista, compra una Tesla”, si ascolta nel pezzo che è stato suonato live per la prima volta sabato 26 aprile 2025 al Greek Theatre di Los Angeles, durante l’evento "Light Up the Blues" a sostegno di Autism Speaks. I fan di Neil Young hanno identificato la canzone con il titolo di Let’s Roll Again. Il patron di Tesla e l’attuale Presidente degli Stati Uniti sono chiamati in causa a metà brano, il che ha immediatamente suscitato reazioni.

Non solo musica: l’arte per Young è anche militanza



Il brano inedito Let’s Roll Again si apre con una dichiarazione d’intenti rivolta alle principali case automobilistiche statunitensi. Tramite il verso “Come on Ford, come on GM/ Come on Chrysler, let’s roll again” (traducibile come: “Forza Ford, forza GM / Forza Chrysler, ricominciamo a muoverci”), Young invoca un nuovo corso per l’industria automobilistica americana, spingendo verso una produzione più etica e responsabile.

Nel prosieguo del testo, l’artista non esita a riconoscere come la Cina abbia già preso il comando nello sviluppo di veicoli sostenibili, cantando: “China’s way ahead, they’re making clean cars” (in italiano: “La Cina è molto avanti, fanno auto pulite”). Le parole sottolineano il ritardo occidentale nella transizione ecologica e fungono da monito per gli Stati Uniti, chiamati a non restare indietro in questa cruciale battaglia ambientale.

Per Neil Young la musica non è mai stata mero intrattenimento né tantomeno arte fine a se stessa: per il cantautore, le sette note sono un mezzo per esprimere il proprio pensiero, per veicolare valori morali e sociali, un modo per attuare la propria militanza. Ricordiamo inoltre che Neil Young è stato un pioniere della sostenibilità, e in tempi non sospetti, quando il green non era ancora una moda e nemmeno una conditio sine qua non.