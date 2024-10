Blade Runner 2049, i produttori fanno causa ad Elon Musk

La casa di produzione cinematografica Alcon Entertainment ha scelto di procedere per vie legali contro Elon Musk e Warner Bros. Discovery per aver usato senza autorizzazione delle immagini del lungonetraggio Blade Runner 2049, sequel del capolavoro firmato da RIdley Scott, uscito nelle sale cinematografiche nel 2017. A scatenare il procedimento contro l'imprenditore è stata la presentazione del Cybercab, il robotaxi griffato Tesla. Il video pubblicitario è stato trasmesso via streaming il 10 ottobre, all'interno di We, Robot, evento in cui l’azienda ha mostrato i nuovi veicoli a guida autonoma.

La sequenza incriminata

Secondo gli avvocati dello studio cinematografico sono state violare le regole sul copyright per rendere l'evento WBDI-Tesla più "attraente". Con lo scopo ultimo di vendere i modelli di Tesla, durante la presentazione è stato utilizzato, senza autorizzazione il brand Blade Runner 2049. Per i legali di Alcon Entertainment, è stata utilizzata l'Intelligenza Artficiale per generare delle immagini di un personaggio dall'aspetto di Ryan Gosling (il protagonista dela pellicola) e replicare alcune delle sequenze del film. Nello specifico si tratta di una scena di 11 secondi in cui l’agente K osserva in lontanza una metropoli in macerie. Eppure a Tesla era stato negato il permesso di utilizzare tali scene un giorno prima dell’evento, il 9 ottobre, quando Warner Bros. aveva contattato Alcon. "I due co-Ceo Andrew Kosove e Broderick Johnson hanno rifiutato la richiesta, opponendosi al fatto che il film fosse in qualche modo affiliato a Tesla", ha precisato la produzione. "Né Warner Bros. né qualsiasi altro suo collaboratore hanno avuto i diritti per sfruttare le immagini".