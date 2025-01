I Green Day contro Elon Musk: modificano le parole di American Idiot

La band statunitense capitanata da Billie Joe Armstrong ha reinventato i testi della loro hit per attaccare il controverso magnate della tecnologia e amministratore delegato di Tesla. È accaduto durante un concerto a Johannesburg, in Sudafrica. Ricordiamo che proprio il Sudafrica è la patria di Musk, nato a Pretoria e quindi sudafricano (con cittadinanza canadese naturalizzato statunitense)



I Green Day si sono scagliati contro Elon Musk. E l’hanno fatto platealmente: la band ha criticato il controverso magnate della tecnologia e amministratore delegato di Tesla dal palco di un loro concerto.

È accaduto domenica 19 gennaio 2025 a Johannesburg, in Sudafrica. Ricordiamo che proprio il Sudafrica è la patria di Musk, nato com'è a Pretoria e quindi sudafricano (con cittadinanza canadese naturalizzato statunitense). Durante il suddetto concerto, i Green Day hanno modificato il testo della loro canzone American Idiot, reinventando le parole per attaccare Elon Musk.



L’evento sudafricano, oltre a rappresentare il primo live dell’anno per il gruppo americano, è diventato un’occasione per mettere in scena una provocazione politica che ha attirato grande attenzione mediatica. In particolare, è stato il frontman della band, Billie Joe Armstrong, che ha deciso di modificare il testo del loro celebre brano del 2004, American Idiot appunto, trasformandolo in un chiaro attacco contro il magnate della tecnologia.

In fondo a questo articolo potete guardare un video del concerto dei Green Day in cui si sente chiaramente Armstrong storpiare le parole della canzone per criticare Elon Musk.



La versione alterata del testo di American Idiot

Durante l’esibizione, Armstrong ha cantato una versione alterata del verso originario "I'm not a part of the redneck agenda", sostituendolo con "I'm not a part of the Elon agenda”, che in italiano significa: “"Non faccio parte dell'agenda di Elon.” Questa modifica, sebbene breve, ha avuto un impatto enorme sui fan presenti al concerto e su coloro che hanno seguito l’evento attraverso i social media. Piattaforme come X, precedentemente nota come Twitter (e che ora appartiene proprio a Elon Musk…), si sono subito riempite di commenti entusiasti, con molti spettatori che hanno colto l’ironia della frecciata rivolta a Musk. Quest’ultimo è una figura polarizzante che spesso viene associata al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. È stato bersaglio di critiche proprio per via del suo coinvolgimento in eventi legati all’amministrazione Trump, compresi i discorsi pronunciati in occasione dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Questa connessione non è sfuggita ai Green Day, che hanno deciso di esprimere la loro disapprovazione attraverso la musica.

Reazioni social Le reazioni sui social media non si sono fatte attendere. Un fan ha scritto: "Elon sarà furioso, e sarà fantastico", sottolineando l’inevitabile scalpore che la provocazione avrebbe generato. Un altro utente ha aggiunto: "BILLIE JOE SEI UN MITO," evidenziando l’ammirazione per il coraggio e l’ironia del cantante. Altri spettatori si sono divertiti a immaginare la reazione di Musk, con commenti come: "Non vedo l’ora che Elon faccia una scenata per riderci sopra". Questa non è la prima volta che i Green Day usano la loro musica per esprimere critiche politiche. Già durante la vigilia di Capodanno del 2023, la band aveva attirato l’attenzione per aver modificato il testo di American Idiot, trasformandolo in una critica diretta ai sostenitori del movimento MAGA (Make America Great Again). Durante un’esibizione a Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve, Armstrong aveva cantato "I'm not a part of the MAGA agenda", suscitando reazioni contrastanti e un’ulteriore ondata di commenti sui social.

In quell’occasione, Elon Musk aveva risposto con sarcasmo su X, accusando i Green Day di aver abbandonato la loro ribellione autentica per una protesta "insipida". Il tweet, accompagnato da emoji di risate, dimostrava l’ironia con cui il magnate aveva accolto l’attacco, pur non nascondendo una certa irritazione.

Musk-Trump L'insediamento di Donald Trump come Presidente degli Stati Uniti è stato un evento fortemente dibattuto e carico di tensioni, non solo per le controverse decisioni politiche immediatamente adottate dal nuovo capo di stato, ma anche per la figura di Elon Musk, che ha catalizzato l’attenzione generale. Musk, nominato da Trump a capo del DOGE (Dipartimento per l’Efficienza Governativa), ha tenuto un discorso in cui ha espresso la sua gratitudine al pubblico presente e agli elettori. Tuttavia, un gesto compiuto durante il suo intervento ha suscitato grande polemica, poiché molti lo hanno interpretato come un saluto nazista, scatenando critiche e sconcerto. Già il fatto che Musk ricopra il ruolo di direttore del Dipartimento per l’Efficienza Governativa sotto l’amministrazione Trump viene considerato in maniera negativa, visto che molti ritengono che si tratti di una posizione controversa, scatenando non poche critiche da parte del pubblico e degli oppositori politici. Ma se la relazione tra Musk e Trump continua a far discutere e la figura dell’amministratore delegato di Tesla è già spesso al centro di polemiche, nelle ultime ore il binomio Musk e Trump è stato messo ulteriormente in discussione in seguito a un discorso pubblico durante il quale Elon Musk è stato accusato di aver fatto un gesto interpretato da molti come un saluto nazista. Sui social, le reazioni a questo gesto sono state immediate. Un utente ha scritto: "Musk ha davvero fatto quello che penso? Ha appena fatto un vero saluto nazista?!”. Un altro ha chiesto: "Cosa significava quel gesto di Elon Musk?”.

Le accuse hanno sollevato un ulteriore polverone, alimentando le critiche nei confronti del magnate e della sua vicinanza a Trump. A seguito delle critiche per il presunto saluto nazista, è arrivata la risposta di Musk su X: “Questi attacchi in cui viene dato a tutti dell’Hitler sono noiosi”. E in riferimento ai Democratici, ha aggiunto: “Francamente hanno bisogno di nuovi trucchi”. Musk ha poi deriso le critiche ricevute postando foto di vari personaggi della schiera democratica (da Taylor Swift a Barack Obama) che vengono mostrati proprio come lui, con il braccio teso.

I commenti di Grimes, ex compagna di Musk Parecchi fan dell’ex compagna di Musk, la musicista Grimes, hanno chiesto all’artista di commentare quanto accaduto, minacciando di smettere di followarla se non avesse preso posizione. La risposta di Grimes è giunta in due tranche: “Pur rispettando profondamente le vostre preoccupazioni, è malsano che le persone siano così sconvolte quando io non sono ancora stata online oggi e sono venuta a conoscenza di questa controversia solo ora. Non so cosa sia successo e non farò dichiarazioni avventate – non sono un cittadino di questo Paese. È assurdo che qualcuno possa essere cancellato per qualcosa che il suo ex ha fatto prima ancora di sapere che è successo. Io non sono lui. E non farò una dichiarazione ogni volta che farà qualcosa. Posso solo inviare amore in un mondo che sta soffrendo”, questa è stata la prima. Dopo essersi informata, Grimes ha scritto quanto segue: “Sono felice di denunciare il nazismo e l’estrema destra. Questo aiuta a chiarire le cose? Ho appena finito di fare colazione e devo prendere un volo, e sto ancora discutendo su come affrontare le cose in modo diplomatico perché mi sento in difficoltà. Ma se c’è qualche preoccupazione al riguardo, sono felice di mettere le cose in chiaro in modo significativo”. Di seguito potete guardare un video del concerto dei Green Day in cui si sente chiaramente Billie Joe Armstrong storpiare le parole di American Idiot per criticare Elon Musk.