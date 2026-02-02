Eleganza, seduzione e anche molta stravaganza. La moda dei premi più prestigiosi dell'industria musicale è sempre a effetto e molte delle celebrità presenti hanno fatto scelte di stile coraggiose per farsi ricordare. Tra strascichi e trasparenze, c'è spazio anche per prese di posizione contro ciò che accade negli Stati Uniti. La spilletta "ICE Out" è l'accessorio della serata - IN AGGIORNAMENTO



A cura di Vittoria Romagnuolo