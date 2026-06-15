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Un ricordo per le nuove generazioni

Durante la cerimonia è stato ribadito come Alberto Sordi non sia mai stato dimenticato, ma che sia importante continuare a raccontarne la storia ai più giovani. Faralli ha evidenziato che questa è la prima e unica statua dedicata all'attore, senza escludere che in futuro possa esserne realizzata un'altra nella storica villa in cui visse per decenni. Le celebrazioni proseguono con la rassegna, che fino al 27 giugno riproporrà nella Casa Museo alcuni dei film più celebri.