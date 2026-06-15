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Alberto Sordi, inaugurata una statua a lui dedicata a Villa De Sanctis a Roma

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Una panchina, un sorriso inconfondibile e il cuore della periferia romana come scenario di un omaggio destinato a durare nel tempo. Nel giorno del 106° anniversario della nascita del grande attore romano è stata inaugurata a Villa De Sanctis una statua che celebra uno dei simboli più amati del cinema italiano

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