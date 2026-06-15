Alberto Sordi, inaugurata una statua a lui dedicata a Villa De Sanctis a Roma
Una panchina, un sorriso inconfondibile e il cuore della periferia romana come scenario di un omaggio destinato a durare nel tempo. Nel giorno del 106° anniversario della nascita del grande attore romano è stata inaugurata a Villa De Sanctis una statua che celebra uno dei simboli più amati del cinema italiano
- La prima statua dedicata ad Alberto Sordi
- Una cerimonia tra istituzioni e musica
- Un simbolo nel cuore della periferia romana
- Un ricordo per le nuove generazioni
- Il legame con il Municipio V di Roma
- I film girati tra Quadraro e Tor Pignattara
- La collaborazione con la Fondazione
- Un nuovo luogo della memoria
- Il racconto dell'Italia attraverso il cinema
- Un investimento culturale per il futuro