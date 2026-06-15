Alberto Sordi, 106 anni dalla nascita: alla Casa Museo il suo cinema

Ridurre Alberto Sordi alla sola maschera comica sarebbe un errore storico e critico. Il suo cinema ha raccontato, con straordinaria lucidità, l'evoluzione sociale del Paese, anticipando spesso cambiamenti culturali e morali attraverso personaggi apparentemente leggeri ma in realtà profondamente contraddittori. Il vigliacco, il seduttore, il burocrate, il piccolo borghese arrivista, il marito egoista o l'italiano medio incapace di assumersi responsabilità diventano, nei suoi film, strumenti di una satira feroce e insieme malinconica.

Sordi non cercava mai l'eroismo: costruiva invece figure fragili, opportuniste e spesso ridicole, nelle quali il pubblico finiva inevitabilmente per riconoscersi. È proprio questa capacità di osservare senza moralismi la società italiana ad aver fatto della sua filmografia uno straordinario documento antropologico oltre che cinematografico.

Non è un caso che nella rassegna trovino spazio collaborazioni con registi come Dino Risi, Antonio Pietrangeli, Steno e Gian Luigi Polidoro, autori che insieme a Sordi hanno contribuito a definire la stagione irripetibile della commedia all'italiana, capace di fondere comicità, critica sociale e riflessione politica.

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