Nella notte più importante della musica abbiamo incontrato alcuni dei protagonisti sul red carpet virtuale: Michelle Williams ci ha parlato delle amiche Beyoncé e Kelly Rowland, e con Dee Dee Bridgewater abbiamo parlato del suo ultimo album. Abbiamo incontrato Laura Veltz, autrice che ha lavorato anche con Demi Lovato, e Cody Matthew Johnson, compositore delle musiche di Star Wars Outlaws. Senza dimenticare Fab Morvan, dei Milli Vanilli e Nicki Nicole, artista argentina e certezza della musica urbana latina

I Grammy Awards ci ricordano ogni anno che, dietro a un grammofono vinto da un artista, c’è un mondo di musicisti, collaboratori e amici che lavorano tre volte tanto per arrivare a quel risultato, che non è mai scontato. Quando ci colleghiamo sul red carpet virtuale osserviamo le tantissime persone impegnate a garantire ordine, precisione e spazio agli artisti pronti a sfilare, fare le foto di rito e poi rispondere a noi giornalisti collegati sulla piattaforma, dai Paesi più diversi.

Laura Veltz, autrice e mamma: “Le mie canzoni nascono dalla vita di tutti i giorni”

Una diversità che incuriosisce ogni cantautore presente: è quello che mi succede quando inizio a chiacchierare con Laura Veltz che, appena le dico di essere collegata dall’Italia, inizia a chiedere di me e del mio lavoro. Lei è candidata come Songwriter of the Year, Non-Classical: una nuova categoria di cui è felice di far parte, come donna e autrice di brani. In passato ha collaborato anche con Demi Lovato, e ci spiega che scrivere per lei è proprio vitale: "Sono una mamma ma nelle canzoni a cui mi dedico c’è molto delle storie che vivo, o che magari mi raccontano. Poterlo fare per me è importantissimo ed è parte della mia vita. La candidatura ai Grammy è qualcosa di incredibile: anche se non è la prima volta, è come se lo fosse, è sempre così emozionante".

Michelle Williams: “Vincere un Grammy sarebbe bellissimo, ma senza Beyoncé e Kelly non è la stessa cosa”

Ha poco tempo da dedicare alla stampa, ma non perde nessun istante e cerca di parlare con tutti, con un bellissimo sorriso e una simpatia dilagante: Michelle Williams arriva sul red carpet per raccontarci l’emozione della candidatura nella categoria Best Musical Theater per l’album Death Becomes Her. Appena la vedo, bellissima, le dico subito Michelle… can you handle this?, lei capisce subito la battuta, sorride e mi dice: Hell Yes! Sì, le ho fatto capire che ho tanto ascoltato le canzoni delle Destiny’s Child e, nello specifico, anche Bootylicious. Le chiedo che effetto le fa essere tra i candidati di una categoria non solita per un’artista pop, e lei dice subito: "Sono felicissima di questa nomination, che proprio non aspettavo! Vincere il Grammy sarebbe stupendo, ma senza Beyoncé e Kelly… beh, non è la stessa cosa!"

La sua risata contagiosa fa sorridere tutti i giornalisti collegati, anche quando racconta delle tante fasi che ha attraversato nella sua carriera, più e meno belli: "Ho fatto tante audizioni, e molte non sono andate bene. Ma non mi sono mai fermata: proprio quei no sono stati la luce, l’inizio di tante cose belle che ho poi fatto. Cosa vorrei provare ora? Mi piacerebbe dedicarmi alla scrittura di uno spettacolo teatrale: credo possa essere una bella avventura, chissà", dice Williams prima di salutarci, rigorosamente sorridendo.