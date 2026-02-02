La cantante britannica, classe 1999, ha trionfato come Best New Artist ai Grammy Awards 2026: “Non avrei mai immaginato di essere qui, figuriamoci di essere nominata. Quindi, grazie mille”. Il suo ultimo lavoro The Art of Loving, ha raggiunto il primo posto della classifica inglese degli album più venduti. Il 22 maggio la voce di Man I Need sarà in concerto a Milano
Olivia Dean è tra le voci emergenti più amate del panorama internazionale. La cantante (FOTO), classe 1999, ha trionfato come Best New Artist alla 68esima edizione dei Grammy Awards. Il suo secondo album The Art of Loving, pubblicato nel settembre dello scorso anno, ha riscosso grande successo raggiungendo il primo posto della classifica inglese.
olivia DEAN, la carriera dell'artista
Nata a Enfield e cresciuta a Walthamstow, Olivia Dean ha iniziato a cantare in un coro gospel decidendo poi di frequentare la BRIT School. Dopo una serie di EP e vari singoli, nel giugno del 2023 Olivia Dean ha lanciato il suo primo album Messy dando il via a quella carriera che l’avrebbe portata in cima alle classifiche.
Il lavoro, apprezzato da pubblico e critica, ha spianato la strada all’uscita del secondo disco The Art of Loving, arrivato al primo posto della classifica inglese e alla terza posizione di quella statunitense. L’artista ha parlato del lavoro: “Non penso sia una cosa cinica da dire, ma non credo che l’amore sia solo magia che ci capita, sono convinta che serva investirci tempo, è qualcosa che si modella, è come suonare uno strumento o acquisire qualunque altra abilità… sono una persona perdutamente romantica. E penso di star cercando solo di portare un poco d’amore e dell’atto di amare nelle vostre vite”.
Nel febbraio del 2025 Olivia Dean ha lanciato il brano It Isn’t Perfect But It Might Be incluso nella colonna sonora del film Bridget Jones - Un amore di ragazzo con protagonista Renée Zellweger. Tra le sue canzoni più famose troviamo la hit Man I Need, il cui videoclip ufficiale conta più di 46.000.000 di visualizzazioni su YouTube. Ad aprile Olivia Dean darà il via al tour dal palco di Glasgow per poi raggiungere numerose città: da Manchester a Dublino passando per Londra, Oslo, Stoccolma e Parigi. Previsto anche un appuntamento in Italia: il 22 maggio al Kozel Carroponte di Milano.
Domenica 1° febbraio Olivia Dean ha conquistato la sua prima vittoria ai Grammy Awards (I VINCITORI) trionfando nella categoria Best New Artist. La cantante, visibilmente emozionata, ha dichiarato: “Non avrei mai immaginato di essere qui, figuriamoci di essere nominata. Quindi, grazie mille. Voglio soltanto dire che un'artista non è niente senza il suo team. Emily, la mia migliore amica, la mia manager, facciamo questo lavoro da dieci anni, quindi questo è anche per te! E per la mia famiglia”.
Dopo aver ricevuto tre candidature nel 2024, il 28 febbraio Olivia Dean si presenterà ai BRIT Awards 2026 con ben cinque nomination: British Artist of the Year, Best Pop Act, British Album of the Year per The Art of Loving, Song of the Year per Man I Need e Rein Me In con Sam Fender.
