Olivia Dean è tra le voci emergenti più amate del panorama internazionale. La cantante ( FOTO ), classe 1999, ha trionfato come Best New Artist alla 68esima edizione dei Grammy Awards . Il suo secondo album The Art of Loving, pubblicato nel settembre dello scorso anno, ha riscosso grande successo raggiungendo il primo posto della classifica inglese.

olivia DEAN, la carriera dell'artista

Nata a Enfield e cresciuta a Walthamstow, Olivia Dean ha iniziato a cantare in un coro gospel decidendo poi di frequentare la BRIT School. Dopo una serie di EP e vari singoli, nel giugno del 2023 Olivia Dean ha lanciato il suo primo album Messy dando il via a quella carriera che l’avrebbe portata in cima alle classifiche.

Il lavoro, apprezzato da pubblico e critica, ha spianato la strada all’uscita del secondo disco The Art of Loving, arrivato al primo posto della classifica inglese e alla terza posizione di quella statunitense. L’artista ha parlato del lavoro: “Non penso sia una cosa cinica da dire, ma non credo che l’amore sia solo magia che ci capita, sono convinta che serva investirci tempo, è qualcosa che si modella, è come suonare uno strumento o acquisire qualunque altra abilità… sono una persona perdutamente romantica. E penso di star cercando solo di portare un poco d’amore e dell’atto di amare nelle vostre vite”.