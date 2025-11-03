Florence + The Machine, la cover di Abracadabra di Lady Gaga. VIDEO

Ospite di Sirius XM, la cantautrice del gruppo britannico, Florence Welch, ha eseguito un mashup di due brani: il suo Which Witch del 2015 e il grande successo dell’album Mayhem di Lady Gaga del 2025

Il gruppo britannico Florence + The Machine ha eseguito un mashup di due brani: il suo Which Witch del 2015 e Abracadabra, il grande successo dell’album Mayhem di Lady Gaga del 2025. Ospite di Sirius XM, la cantautrice Florence Welch, accompagnata da un’arpa, ha aperto l’esibizione con il suo brano How Big, How Blue, How Beautiful. Poi, grazie a un suggestivo passaggio di violino e flauto, ha dato spazio alla canzone di Lady Gaga, per fare infine ritorno alle note di Which Witch. Appena pochi giorni prima, mercoledì 29 ottobre, durante la tappa a Barcellona del Mayhem Ball Tour, Lady Gaga aveva eseguito per la prima volta dal vivo il brano Hey Girl, un duetto che aveva architettato proprio insieme a Welch per il suo album Joanne del 2016. Uno scambio artistico che quindi ha radici lontane. In un’intervista a Triple J. dello scorso mese, la stessa Welch aveva raccontato il suo amore per la musica degli esordi di Lady Gaga. “Nel 2009 ascoltavo solo Lady Gaga, niente di più”, aveva detto. Già nel 2016, Lady Gaga aveva ricambiato in anticipo l’apprezzamento: “Io e Florence, quando lavoravamo insieme, ridevamo, piangevamo, ci abbracciavamo”, aveva dichiarato a Elvis Duran, per poi aggiungere in una successiva intervista a Heat Radio che “la sua voce è sensazionale. È una delle più grandi cantanti del mondo”.

IL NUOVO ALBUM EVERYBODY SCREAM E IL CONCERTO A MILANO NEL 2026 Intanto, il 31 ottobre, il giorno di Halloween, è uscito il sesto album in studio Everybody Scream di Florence + The Machine, che segue il disco Dance Fever del 2022 e che contiene 12 tracce, rispettivamente la title track Everybody Scream e i brani One of the Greats, Witch Dance, Sympathy Magic, Perfume and Milk, Buckle, Kraken, The Old Religion, Drink Deep, Music by Men, You Can Have It All e And Love. Nel videoclip della canzone Everybody Scream, la cantautrice Florence Welch, vestita in un abito rosso, camminava decisa sullo sfondo di un paesaggio inquietante, mentre dietro di lei alcune donne deformavano in urla i propri visi. Inoltre, venerdì 3 luglio 2026 il gruppo si esibirà agli I-Days Milano presso l’Ippodromo SNAI La Maura. Approfondimento Florence + The Machine in concerto a Milano nel luglio 2026