Florence + The Machine, la cover di Abracadabra di Lady Gaga. VIDEO

Il gruppo britannico Florence + The Machine ha eseguito un mashup di due brani: il suo Which Witch del 2015 e Abracadabra, il grande successo dell’album Mayhem di Lady Gaga del 2025. Ospite di Sirius XM, la cantautrice Florence Welch, accompagnata da un’arpa, ha aperto l’esibizione con il suo brano How Big, How Blue, How Beautiful. Poi, grazie a un suggestivo passaggio di violino e flauto, ha dato spazio alla canzone di Lady Gaga, per fare infine ritorno alle note di Which Witch. Appena pochi giorni prima, mercoledì 29 ottobre, durante la tappa a Barcellona del Mayhem Ball Tour, Lady Gaga aveva eseguito per la prima volta dal vivo il brano Hey Girl, un duetto che aveva architettato proprio insieme a Welch per il suo album Joanne del 2016. Uno scambio artistico che quindi ha radici lontane. In un’intervista a Triple J. dello scorso mese, la stessa Welch aveva raccontato il suo amore per la musica degli esordi di Lady Gaga. “Nel 2009 ascoltavo solo Lady Gaga, niente di più”, aveva detto. Già nel 2016, Lady Gaga aveva ricambiato in anticipo l’apprezzamento: “Io e Florence, quando lavoravamo insieme, ridevamo, piangevamo, ci abbracciavamo”, aveva dichiarato a Elvis Duran, per poi aggiungere in una successiva intervista a Heat Radio che “la sua voce è sensazionale. È una delle più grandi cantanti del mondo”.
IL NUOVO ALBUM EVERYBODY SCREAM E IL CONCERTO A MILANO NEL 2026
Intanto, il 31 ottobre, il giorno di Halloween, è uscito il sesto album in studio Everybody Scream di Florence + The Machine, che segue il disco Dance Fever del 2022 e che contiene 12 tracce, rispettivamente la title track Everybody Scream e i brani One of the Greats, Witch Dance, Sympathy Magic, Perfume and Milk, Buckle, Kraken, The Old Religion, Drink Deep, Music by Men, You Can Have It All e And Love. Nel videoclip della canzone Everybody Scream, la cantautrice Florence Welch, vestita in un abito rosso, camminava decisa sullo sfondo di un paesaggio inquietante, mentre dietro di lei alcune donne deformavano in urla i propri visi. Inoltre, venerdì 3 luglio 2026 il gruppo si esibirà agli I-Days Milano presso l’Ippodromo SNAI La Maura.
LA STORIA DEI FLORENCE + THE MACHINE
Nato a Londra nel 2007, il gruppo alternative pop britannico Florence + The Machine aveva esordito nel 2009 con l’album in studio Lungs, che aveva conquista il pubblico con i brani Dog Days Are Over e You’ve Got the Love. La consacrazione internazionale della band era poi arrivata nel 2011 con il secondo album, Ceremonials, che conteneva altri singoli di successo, Shake It Out e Spectrum. Nel 2015 era uscito il terzo album How Big, How Blue, How Beautiful, dove risuonavano le canzoni Ship to Wreck e What Kind of Man. Il disco aveva inoltre ricevuto diverse candidature ai Grammy Awards 2016. Nel 2018 il gruppo aveva pubblicato il quarto album High as Hope, che conteneva il singolo Hunger, mentre nel 2022 era stata la volta del quinto disco, Dance Fever. Tutte le opere di Florence and the Machine si caratterizzano per l'innegabile Intensità musicale della frontwoman e fondatrice del gruppo, Florence Welch. La cantante ha lavorato anche come solista, tra i tanti progetti insieme al disc jockey scozzese Calvin Harris al quale, nel 2012, aveva prestato la voce per il singolo Sweet Nothing.
Dall’esordio discografico nel 2008 con The Fame, Stefani Germanotta ha pubblicato 6 dischi in studio da solista , due collaborativi con Tony Bennett, 4 colonne sonore di film, 3 remix, due compilation, 4 EP e due album live. Ha venduto oltre 170 milioni di copie, imponendosi come una delle artiste più importanti di questo millennio. Ha in bacheca Oscar, Golden Globe e ben 14 Grammy