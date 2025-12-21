Kanye West in concerto a Reggio Emilia: date, biglietti e prevendite

Kanye West torna in Italia con un grande live alla RCF Arena di Reggio Emilia il 18 luglio. Da domani 22 dicembre partono le prevendite early bird su Ticketmaster, con biglietti a partire da 89 euro. L’evento fa parte del Festival Hellwatt e includerà pre party e after party ufficiali curati da Zamna Festival.

Ye, alias Kanye West, torna in Italia e lo fa scegliendo uno dei palchi più imponenti d’Europa: la RCF Arena (ex Campo Volo) di Reggio Emilia , dove il 18 luglio sarà protagonista di uno dei live più attesi dell’estate, all’interno del Festival Hellwatt .

Prevendite al via dal 22 dicembre

Da domani, 22 dicembre, alle ore 10, prenderà il via la prevendita early bird su Ticketmaster, con biglietti disponibili a partire da 89 euro, fino a esaurimento delle disponibilità. Una volta conclusa questa prima fase, spiegano gli organizzatori, verranno attivate prevendite limitate, soggette a disponibilità ridotta.

La vendita dei restanti biglietti e di tutti i pacchetti premium sarà avviata solo dopo la presentazione ufficiale della lineup completa del Festival Hellwatt, prevista non prima della fine di gennaio, momento in cui verrà svelato anche l’intero progetto artistico e produttivo dell’evento.