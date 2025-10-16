Florence + The Machine in concerto a Milano nel luglio 2026

Venerdì 3 luglio 2026 la formazione britannica, guidata dalla voce di Florence Welch, si esibirà sul palco dell’Ippodromo SNAI La Maura di Milano per l’appuntamento inserito nel cartellone della nuova edizione degli I-Days
Svelato il secondo nome dell’edizione 2026 degli I-Days Milano. La pagina Instagram del festival ha annunciato la presenza del gruppo britannico Florence + The Machine, guidato dalla voce di Florence Welch.
i-days 2026, sul palco i Florence + The Machine
Dopo il concerto sold out del 2023, i Florence + The Machine torneranno a esibirsi agli I-Days. Nella serata di venerdì 3 luglio del prossimo anno il gruppo sarà in concerto all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano. Oltre alla formazione britannica, gli I-Days 2026 potranno contare sulla presenza dei System of a Down insieme ai Queen of the Stone Age e agli Acid Bath nella giornata del 6 luglio.
Il 31 ottobre i Florence + The Machine pubblicheranno il nuovo album Everybody Scream, in uscita a più di quattro anni di distanza dal precedente lavoro Dance Fever. Il nuovo progetto è stato anticipato dalla title track e dal singolo One of the Greats. Questa la tracklist completa del disco:
- Everybody Scream
- One of the Greats
- Witch Dance
- Sympathy Magic
- Perfume and Milk
- Buckle
- Kraken
- The Old Religion
- Drink Deep
- Music by Men
- You Can Have It All
- And Love
Nel febbraio del 2026 i Florence + The Machine daranno il via alla nuova tournée a supporto dell’album esibendosi sui palchi di numerose città: da Belfast a Praga passando per Londra, Parigi, Amsterdam e Vienna fino all’appuntamento conclusivo in scena il 9 marzo alla Uber Arena di Berlino.
Nel corso degli anni la formazione si è affermata come una delle realtà musicali di maggior successo a livello internazionale, ad esempio ricordiamo i dischi Lungs e Ceremonials, entrambi arrivati al primo posto della classifica settimanale degli album più venduti nel Regno Unito. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Dog Days Are Over, You’ve Got the Love, Shake It Out, Spectrum (Say My Name) e Hunger.
