Florence + The Machine in concerto a Milano nel luglio 2026

Florence + The Machine in concerto agli I-Days a Milano nel luglio 2026

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Venerdì 3 luglio 2026 la formazione britannica, guidata dalla voce di Florence Welch, si esibirà sul palco dell’Ippodromo SNAI La Maura di Milano per l’appuntamento inserito nel cartellone della nuova edizione degli I-Days

Svelato il secondo nome dell’edizione 2026 degli I-Days Milano. La pagina Instagram del festival ha annunciato la presenza del gruppo britannico Florence + The Machine, guidato dalla voce di Florence Welch.

i-days 2026, sul palco i Florence + The Machine

Dopo il concerto sold out del 2023, i Florence + The Machine torneranno a esibirsi agli I-Days. Nella serata di venerdì 3 luglio del prossimo anno il gruppo sarà in concerto all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano. Oltre alla formazione britannica, gli I-Days 2026 potranno contare sulla presenza dei System of a Down insieme ai Queen of the Stone Age e agli Acid Bath nella giornata del 6 luglio.

Approfondimento

Florence and the Machine, il videoclip del brano Everybody Scream

Il 31 ottobre i Florence + The Machine pubblicheranno il nuovo album Everybody Scream, in uscita a più di quattro anni di distanza dal precedente lavoro Dance Fever. Il nuovo progetto è stato anticipato dalla title track e dal singolo One of the Greats. Questa la tracklist completa del disco:

  • Everybody Scream
  • One of the Greats
  • Witch Dance
  • Sympathy Magic
  • Perfume and Milk
  • Buckle
  • Kraken
  • The Old Religion
  • Drink Deep
  • Music by Men
  • You Can Have It All
  • And Love

Nel febbraio del 2026 i Florence + The Machine daranno il via alla nuova tournée a supporto dell’album esibendosi sui palchi di numerose città: da Belfast a Praga passando per Londra, Parigi, Amsterdam e Vienna fino all’appuntamento conclusivo in scena il 9 marzo alla Uber Arena di Berlino.

Approfondimento

Sziget Festival 2023, Florence + the Machine apre la prima giornata

Nel corso degli anni la formazione si è affermata come una delle realtà musicali di maggior successo a livello internazionale, ad esempio ricordiamo i dischi Lungs e Ceremonials, entrambi arrivati al primo posto della classifica settimanale degli album più venduti nel Regno Unito. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Dog Days Are OverYou’ve Got the Love, Shake It OutSpectrum (Say My Name) e Hunger.

