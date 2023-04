Florence Welch diventa una sirena per annunciare nuova musica

Cosa si cela dietro il misterioso video pubblicato da Florence Welch su Instagram? Condividi

Nuova musica in arrivo? Florence Welch si è trasformata in una sirena per intonare alcune brevi note, nessun dettaglio sulla natura del progetto.

florence + the machine, il video misterioso Cosa si cela dietro il breve e misterioso video pubblicato dall’artista britannica sul profilo Instagram da oltre due milioni di follower? Florence Welch, nelle vesti di una sirena con tanto di coda, ha intonato una canzone all’interno di una vasca da bagno. Anticipazione di un singolo? Al momento la cantante non ha fornito alcun dettaglio ma il filmato ha destato grande curiosità collezionando numerosi commenti e oltre 300.000 like. approfondimento Florence + The Machine, annunciato un concerto a Milano nel 2023

I Florence + The Machine sono una delle formazioni più amate e popolari della scena discografica internazionale. Il gruppo ha ottenuto grande risalto mediatico con l’album Lungs, pubblicato nel 2009 e divenuto un successo mondiale. Il disco, contenente i singoli Dog Days Are Over e You’ve Got the Love, ha conquistato anche il premio British Album ai Brit Awards. approfondimento Musica e concerti, tutti i video

Altri brani molto amati della discografia del gruppo sono Shake It Out, Hunger e Free. Il 22 giugno i Florence + The Machine saranno in concerto a Milano sul palco degli I-Days Coca-Cola. approfondimento Florence + The Machine, pubblicato il video di Free

