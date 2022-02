Florence + The Machine, il nuovo singolo è "King"

Il celebre collettivo britannico formato dalla cantautrice Florence Welch e dalla sua band e icona del genere pop rock, ha dato conferma nelle scorse ore ad un’indiscrezione che si rincorreva ormai da giorni. Per i Florence + The Machine è alla release un nuovo singolo che si chiama King ed è già disponibile da oggi, giovedì 24 febbraio, all’ascolto in streaming sulle migliori piattaforme digitali. King segna il grande ritorno della band dalla pubblicazione dell’ultimo album High As Hope (2018) e dei singoli Moderation (2019) e Light Of Love (2020).

È uscito nella tarda serata di ieri - accompagnato da un video su YouTube già tra le tendenze - il nuovo singolo dei Florence + The Machine , dal titolo King . Una canzone ricca di significato che riporta in scena la voce e il carisma inconfondibile della sua leader Florence Welch. Di cosa parla? King è il racconto in musica - e nei frame diretti da Autumn De Wilde - di cosa significhi essere donna al giorno d’oggi ma che, soprattutto ci si possa sentire persone vere, forti e appagate, delle vere e prorie regine, anche se si sceglie di non essere madri o spose. Una novità, quella del nuovo singolo dei Florence + The Machine, che non arriva del tutto inaspettata. La band di Florence Welch aveva infatti già nei giorni scorsi disseminato importanti indizi tra i social, così come con iniziative fisiche che vedevano protagonisti i membri del fanclub del gruppo o billboard mostrati nella capitale londinese.

Florence Welch racconta il significato di King

Il nuovo singolo dei Florence + The Machine sarebbe direttamente collegato alla condizione di genere oggi, laddove le donne sono ancora troppe volte viste come tali solo se dedite alla famiglia come spose e madri. “Come artista, non ho mai pensato troppo al mio genere”, ha dichiarato la celebre cantante britannica Florence Welch in un’intervista, “Ero brava quanto gli uomini, andavo là fuori ed ogni volta ero al loro livello. Ma ora, pensando al fatto di essere una donna trentenne e al futuro, sento improvvisamente questa rottura dalla mia identità e dai miei desideri. Voglio essere un'artista ma desidero anche una famiglia e la cosa potrebbe non essere così semplice per come lo è per i miei colleghi maschi. Mi sono formata quasi esclusivamente su performer uomini e per la prima volta ho provato la sensazione di avere una barriera tra me e i miei idoli, perché io devo prendere delle decisioni che loro non hanno dovuto prendere”. A suo modo un messaggio forte e chiaro, che sottintende la difficile condizione che implica ancora oggi alle donne impegnate in ogni tipo di carriera, di dover prendere importanti decisioni su cosa sia meglio tra ascesa lavorativa e famiglia.