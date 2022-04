Florence + The Machine, pubblicato il video di Free

È uscito il video di Free, secondo singolo estratto dall’album Dance Fever dei Florence + The Machine, in uscita il prossimo 13 maggio Condividi

Florence Welch, Robert Ackroyd, Isabella Summers, Tom Monger, Cyrus Bayandor, Aku Orraca-Tetteh, Dionne Douglas, Hazel Mills e Loren Humphrey. Nove nomi che, elencati così in maniera casuale, possono sembrare sconosciuti ma non lo sono. Essi, infatti, formano il gruppo musicale britannico Florence and The Machine, fondati nel 2007. In 15 anni di carriera, la band ha pubblicato quattro album, di cui un quinto in uscita tra pochi giorni, per la precisione il prossimo venerdì 13 maggio. Il titolo dell’ultimo lavoro è Dance Fever e arriva quattro anni dopo High as hope. L’opera è stata anticipata dal singolo My love, uscito in tutte le radio il mese scorso, mentre adesso Florence and The Machine hanno rilasciato il secondo singolo estratto da Dance Fever, ossia Free.

I dettagli del video di Free approfondimento Florence + The Machine, svelati titolo, cover e data del nuovo album Innanzitutto, ricordiamo che l’album Dance Fever è stato prodotto dalla stessa Florence Welch avvalendosi della collaborazione dei Glass Animals, gruppo rock inglese con Jack Antonoff e Dave Bayley. L’album è stato registrato a Londra durante la pandemia COVID-19. Nelle scorse ore, oltre al singolo, è stato pubblicato anche il video di Free, dalla durata di 4 minuti e 52 secondi. La canzone parla di una persona che ha dei problemi tali da essere ricoverata in ospedale, trovando però conforto non tanto nelle cure dei medici, quanto nell’ascoltare la musica che la rende “free”, cioè libera. Nel video, infatti, si vede la protagonista Florence Welch che sta scappando da qualcosa che la opprime interiormente, venendo ricoverata in ospedale, riprendendosi però attraverso la musica, tanto da ballare con gli infermieri che la assistono. Tra le guest star del video di Free, diretto da Autumn De Wilde, c’è il noto attore Bill Nighy, che abbiamo in Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma del 2006, con un’apparizione in Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 del 2010 nel ruolo del Ministro della Magia Rufus Scrimgeour. Nel video di Free, vediamo Bill Nighy seguire come un’ombra Florence Welch, sia a piedi che con la macchina, come se fosse una sorta di angelo custode.

Una carriera in costante crescita per i Florence and The Machine approfondimento Florence + The Machine, il trailer del nuovo album Dance Fever è il quinto album del gruppo, che uscirà il 13 maggio prodotto dalla Polydor Records. Il primo lavoro della band è datato 2009 con Lungs, per poi ritornare sulle scene con Ceremonials nel 2011, How big, how blue, how beatiful del 2015 e High as hope del 2018. Per la precisione, dobbiamo aggiungere anche due album LIVE del 2011 e del 2012, cioè Live at the Wiltern e MTV Unplugged. I Florence and The Machine esprimono un genere musicale che è una sorta di mix tra soul classico e drammatico art rock, uno stile che sta appassionando sempre più fan non solo in Gran Bretagna, ma in tutto il mondo. Attualmente, la band consta di nove. elementi con diversi ricambi avvenuti nel tempo. Infatti, sono sei i musicisti che hanno fatto parte dei Florence and The Machine che ora hanno abbandonato il gruppo. Gli ex membri sono: Devonté Hynes, Johnny Borrel, Ritch Mitchell, Cristopher Lloyd Hayden, Mark Saunders e Rusty Bradshaw.