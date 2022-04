Florence + The Machine, il trailer del nuovo album

Dopo King, Heaven Is Here e My Love, i Florence + The Machine hanno condiviso il trailer di Dance Fever, in uscita il 13 maggio

Successivamente, i Florence + The Machin e hanno pubblicato i singoli Heaven Is Here e My Love, entrambi molti amati da fan e critica.

Florence and the Machine, il lyric video della canzone Call me Cruella

Crudelia: Florence and The Machine canta il brano "Call me Cruella"

Nel corso degli anni il gruppo ha conquistato il favore del pubblico ottenendo anche ben sei nomination ai Grammy Awards.

Tra le canzoni più celebri dei Florence + The Machine Dog Days Are Over, You’ve Got the Love, Shake It Out e Hunger.