Florence + The Machine, annunciato un concerto a Milano nel 2023

Il gruppo britannico sarà tra i protagonisti della prossima edizione degli I-Days a Milano. Alla manifestazione sarà presente anche Paolo Nutini, per l'unica data italiana del suo tour 2023 Condividi

Dopo tre anni dall'ultima volta, i Florence and the Machine tornano in Italia. Il gruppo britannico sarà tra i protagonisti della prossima edizione degli I-Days a Milano, evento che vedrà sul palco, tra gli altri, anche Paolo Nutini.

Florence and the Machine a Milano, le info vedi anche Florence + The Machine, pubblicato il video di Free Florence Welch e la sua band approderanno in Italia per presentare il nuovo album Dance Fever, uscito a maggio 2022 e disponibile in una nuova versione live, Dance Fever Live From Madison Square Garden. Il gruppo britannico si esibirà giovedì 22 giugno 2023 all'Ippodromo Snai di Milano: un'occasione per far ascoltare ai fan sia gli ultimi pezzi che i grandi classici del repertorio. I biglietti per il concerto di Florence and The Machine saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 11 di mercoledì 19 ottobre, previa registrazione sul sito ufficiale. La vendita generale dei biglietti sarà invece aperta a partire dalle ore 11 di giovedì 20 ottobre sui circuiti Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster. L'ultimo album in studio del gruppo ha raggiunto la prima posizione nella classifica della Gran Bretagna ed è stato anche particolarmente apprezzato dalla critica. La nuova versione live è stata registrata durante il concerto del 17 settembre al Madison Square Garden di New York e comprende 24 tracce, tra brani di Dance Fever e pezzi storici.

I-Days 2023, le novità leggi anche Paolo Nutini in concerto in Italia dopo 7 anni: "Travolto d'amore" Nel 2023 tornerà quindi l'I-Days, l'evento nato nel 1999 e inizialmente noto come Independent Days Festival. Negli anni sono stati molti i grandi nomi internazionali ospitati dalla manifestazione, tra cui Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park, Muse, Pearl Jam, Placebo e Radiohead. I-Days ha il record di paganti ad un festival italiano con oltre 210mila presenze all’edizione del 2017 tenutasi al Parco di Monza – Autodromo Nazionale. Per l'edizione 2023 la lista di artisti presenti dev'essere ancora completata: come anticipato, oltre a Florence and the Machine, ci sarà anche Paolo Nutini. Dopo il grande successo ottenuto questa estate con le date italiane del suo tour, Nutini tornerà in Italia sabato 24 giugno 2023, per l'unica data nel nostro paese. Per l'occasione l'artista presenterà i brani del nuovo disco Last Night In The Bittersweet, accolto molto bene da pubblico e critica. L’album, che nel mese di luglio ha esordito al primo posto della Official Albums Chart britannica, era stato anticipato dai singoli Lose It e Through The Echoes, Shine A light, Pietrified in Love e Acid eyes.