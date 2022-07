Paolo Nutini in concerto in Italia dopo 7 anni: "Travolto d'amore"

La bellezza della musica del cantautore italo-scozzese è racchiusa in queste sue parole, pronunciate poco dopo aver dato il via alla sua prima data in Italia, all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera, per il Festival Tener-a-mente. Uno scenario magico che ha reso il suo ritorno dal vivo ancora più bello, coinvolgente e quasi ipnotizzante, tanta era l’energia che traspirava dal palco. Ecco il nostro racconto

Atteso, forse attesissimo. Tanto che i biglietti per questa prima data italiana sono stati venduti tutti in soli sei minuti. E lui, proprio a queste attese, ha risposto al meglio. Paolo Nutini è finalmente tornato. Ma è come se non fosse mai stato lontano dalle scene per ben sette anni. No, perché a Gardone Riviera, in un posto intimo e magico come l’Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani per il Festival Tener-a-mente, sembrava fossero passati pochi giorni. Non solo un artista, ma quasi un amico con cui condividere istanti di felicità, attraverso le sue canzoni: è questa la sensazione che si è respirata per tutta la durata dello show del cantautore scozzese sì, ma con origini italiane che non perde occasione di ricordare.

Chitarra, voce, una band di sei musicisti e una stupenda luna rossa

Paolo Nutini e il suo sorriso, ma anche Paolo Nutini e il suo ultimo album, Last night in the bittersweet, in cui sperimenta nuova musica, apparentemente lontana da quella a cui aveva abituato la sua platea nei primi tre dischi, ma pur sempre in uno stile che lo distingue in un mondo in cui tutti siamo circondati, a volte frastornati, di suoni. Nutini resta fedele a sé stesso, e forse questi sette anni di pausa gli sono serviti proprio a ricreare il suo suono distintivo. Il suo concerto è l’esempio perfetto di tutto questo: chitarra, voce, una band di 6 musicisti che lo accompagnano in circa due ore di concerto, una scenografia minimalista, nulla più. Perché quello che conta è la musica che Nutini porta sul palco, insieme al suo sorriso e al suo entusiasmo all’idea di essere finalmente tornato.