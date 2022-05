Paolo Nutini, il nuovo album è Last Night In The Bittersweet

A poche settimane dall'inizio del tour in Italia, Paolo Nutini ha annunciato l’uscita del disco Last Night In The Bittersweet

Ora, il cantante è pronto per l’uscita del nuovo progetto Last Night In The Bittersweet, anticipato dai singoli Through The Echoes e Lose It, in grado di ottenere migliaia di riproduzioni su Spotify. Poco fa Paolo Nutini ha mostrato la copertina del disco al pubblico in un post sul profilo Instagram che vanta più di 210.000 follower.

Inoltre, il cantante ha rivelato anche che l’album farà il suo arrivo sul mercato tra poche settimane, più precisamente il 1° luglio.