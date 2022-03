Paolo Nutini torna in Italia, le date dei concerti

Da Roma a Taormina passando per Bologna e Caserta, Paolo Nutini ha comunicato le tappe della tournée che lo vedrà impegnato in Italia

Otto concerti che porteranno la musica dell’artista, classe 1987, in giro per il Bel paese. Nelle scorse ore Paolo Nutini ha annunciato le date che lo vedranno impegnato in Italia nel mese di luglio.