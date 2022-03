Litfiba, annunciate le prime date estive del Tour L’Ultimo Girone

A ben 42 anni dal debutto nel panorama della musica italiana, i Litfiba , la band rock per eccellenza capitanata da Piero Pelù , scelgono di dare l’addio alle scene con un ricco tour che toccherà tutte le principali città italiane. Già da mesi in programma diversi appuntamenti nei migliori teatri e club italiani, la band fiorentina ha comunicato nelle scorse ore nuovi concerti per l’estate in arrivo . I Litfiba e il loro L’Ultimo Girone Tour saranno infatti protagonisti di alcune serate indimenticabili nei migliori festival estivi della Penisola. Ecco il calendario completo del tour di addio dei Litfiba, dove alle date di aprile e maggio 2022, si aggiungono gli appuntamenti di luglio e agosto, per un totale di ben 19 concerti:

Come acquistare i ticket de L’Ultimo Girone Tour dei Litfiba

Come annunciato dalla rock band sui social e dagli organizzatori dei concerti di Friends & Partners, i biglietti per le vecchie date sono in vendita sui circuiti di ticketing online TicketOne e TicketMaster, nonché presso tutti i punti vendita fisici e autorizzati sul territorio. Gli ingressi per le nuove date estive da poco in programma, sono invece disponibili dalla giornata di ieri, mercoledì 9 marzo, sempre sui circuiti sopra indicati. Con L’Ultimo Girone Tour, i Litfiba festeggiano i 40 (+2) anni di storia e di carriera. Un vero e proprio tour di addio per una delle band più apprezzate e longeve del panorama musicale italiano, che sarà accompagnata sul palco anche dai musicisti Luca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, Fabrizio “Simoncia” Simoncioni alle tastiere e Dado “Black Dado” Neri al basso. La scaletta? Un ricco elenco di successi discografici che hanno permesso a Pelù e Litfiba di raggiungere l’Olimpo del rock italiano con oltre 10 milioni di copie vendute e migliaia di concerti in Italia, Europa e nel resto del mondo.