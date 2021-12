Litfiba, è giunto il momento del tour di addio, è l'Ultimo Girone

I Litfiba sono stati negli ultimi 40 (+2) anni la rock band più longeva e apprezzata del panorama italiano. Una storia che si può fregiare di successi discografici con 10 milioni di copie vendute e migliaia di concerti in Italia, Europa e nel resto del mondo, precursori come pochi del rock cantato in italiano, ma anche fortemente legata a doppia mandata alla storia del nostro Paese, tra impegno sociale, battaglie civili/ambientali e diritti umani.



Pochi artisti, infatti, possono vantare di aver affrontato, con così grande successo e perseveranza, una gavetta e un percorso lungo e tortuoso come quello della musica e dei suoi cambiamenti durante questi anni, a maggior ragione se parliamo di rock, come i Litfiba, la band presente ancora oggi non solo nel cuore di centinaia di migliaia di fan ma anche nella hall of fame della musica italiana.



Il 2022 sarà un anno formidabile che i fan dei Litfiba e gli amanti della musica non dimenticheranno. Come annunciato questa mattina da Piero Pelù e Ghigo Renzulli durante una conferenza stampa con media, addetti ai lavori e amici, al termine dei festeggiamenti per il “40ennale (+2)” si chiuderà, con gioia e orgoglio, la storia della band e i concerti de L’Ultimo Giorne saranno una vera e propria festa itinerante che ne segnerà la degna e potente conclusione. Durante il tour dell’addio, che prenderà il via il prossimo 26 aprile 2022 da Padova, i Litfiba saranno accompagnati sul palco da: Luca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, Fabrizio “Simoncia” Simoncioni alle tastiere e Dado “Black Dado” Neri al basso.





Queste le prime 10 date annunciate del tour organizzato da Friends & Partners i cui biglietti saranno disponibili da oggi, alle ore 16.00, su www.ticketone.it e ticketmaster.it:

26 aprile 2022 PADOVA Gran Teatro Geox

27 aprile 2022 PADOVA Gran Teatro Geox

03 maggio 2022 NAPOLI Casa Della Musica

04 maggio 2022 NAPOLI Casa Della Musica

10 maggio 2022 ROMA Atlantico Live

11 maggio 2022 ROMA Atlantico Live

16 maggio 2022 FIRENZE Tuscany Hall

17 maggio 2022 FIRENZE Tuscany Hall

24 maggio 2022 MILANO Alcatraz

25 maggio 2022 MILANO Alcatraz