Dopo 37 anni, "Amsterdam" dei Litfiba e Diaframma ha il suo videoclip

Ci sono voluti ben 37 anni da quell’ottobre del 1985, in cui vide la luce sul mercato discografico italiano la celebre “ Amsterdam ”, di Litfiba e Diaframma , per poterne apprezzare il suo videoclip ufficiale. Una vera e propria pietra miliare del rock nostrano, che Federico Fiumani e i suoi Diaframma, scelsero di incidere e interpretare in compagnia di tutta l’esuberanza di Pelù e Litfiba. “Io e Piero ci conosciamo da una vita”, avrebbe raccontato Fiumani, “Esattamente dal 1978, quando eravamo tra i pochi appassionati di musica punk a Firenze. Tutti e due col pallino di tradurre in musica questa grande passione”.

“Amsterdam”: tutto sulla canzone di Litfiba e Diaframma

Nell’ottobre del 1985, “Amsterdam” fu il titolo di una rock song italiana che per la prima volta univa a sé tutta la potenza vocale, la musica e la verve di Litfiba e Diaframma. Si tratta della traccia più conosciuta del disco che le band realizzarono in collaborazione, pubblicandolo poi in un bellissimo vinile trasparente. Mentre la versione originale del singolo è contenuta nell’album “Siberia” dei Diaframma, cantata in duetto da Miro Sassolini e Piero Pelù e suonata da entrambi i gruppi, “Amsterdam” è anche la title track dell’EP dei Diaframma pubblicato nel 1985 da I.R.A. Records.

Il videoclip di “Amsterdam”

Pur senza la presenza delle band Litfiba e Diaframma e di Piero Pelù, Federico Fiumani ha scelto di rileggere la celebre canzone “Amsterdam” in una speciale versione dal solista pubblicandone inoltre, per la prima volta in ben 37 anni, il videoclip ufficiale. Con Luca Cantasano al basso, la nuova versione del singolo farà parte del progetto discografico “Confidenziale 2021” di Fiumani che ha l’obiettivo di riportare sul mercato discografico italiano di questo gennaio 2022, un nuovo disco con le canzoni eseguite in tour. I frame, prontamente condivisi su YouTube per accompagnare l’ascolto di “Amsterdam”, sono stati interamente realizzati in bianco e nero nelle strade e case del capoluogo fiorentino, sul finire del mese di dicembre. La regia a cura di Fabio Bianchini immortala come protagonista d’eccezione delle clip, lo scrittore Fabio Cantelli Anibaldi, che di recente ha partecipato al cast di “SanPa” su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick

Il testo di “Amsterdam”, nella versione del videoclip di Fiumani

Scender le scale sfiorando il muro

Non dare importanza a chi passa vicino

Cercando qualcosa di indefinito

La notte svanisce al piano di sopra

Nella mia mente ogni cosa sopravvive in silenzio

Sento l'attrito di grida esiliate dal mondo

Come frammenti pulsanti di vita

Voci alterate si sono dissolte

Dove i miei occhi le hanno chiamate

Dove i miei occhi le hanno chiamate

Dove il giorno ferito impazziva di luce

Dove il giorno ferito impazziva di luce