Unghie per Halloween, idee semplici ed eleganti per manicure a tema

1/14 Immagine tratta dal profilo Instagram di Samantha Rudge

DARK ENERGY - Lo smalto nero è una scelta per persone forti e passionali, cariche di energia e molto consapevoli di sé. Dal punto di vista stagionale, è un must have che non conosce limiti (tantissimi lo sfoggiano anche in estate!) ed è più che perfetto per Halloween, la notte più oscura dell'anno. Con le unghie corte, arrotondate o con la punta squadrata, è ultra raffinato. Una scelta easy chic imbattibile



Unghie autunno 2024, 18 idee dalla manicure delle star, da Lady Gaga a Katy Perry. FOTO