Halloween, unghie da vampiro: il tutorial e i trucchi per realizzarle

Le Vampire Nails sono l'ultima tentazione per chi ama sfoggiare manicure di tendenza. Perfette in questa stagione, spopoleranno per tutto l'inverno, insieme all'estetica gothic chic

Da quando l'estetica gotica è tornata di moda, grazie alle idee degli stilisti ma anche alla popolarità di personaggi come Mercoledì Addams nati da universi solo apparentemente distanti da quello delle tendenze, sono aumentate le ricerche su tutti quei dettagli da copiare per dare al proprio look un'aria dark chic.

Chi ama sperimentare con lo stile non ci ha messo molto a lasciarsi sedurre dal fascino delle atmosfere vittoriane, specie con l'arrivo dell'autunno, stagione ricca di suggestioni stagionali, prima fra tutte Halloween, sempre una grande fonte di ispirazione.

Le Vampire Nails, letteralmente le unghie da vampiro, sono l'ultima tentazione per chi vuole sfoggiare uno stile unico. Eleganti e seducenti, sono destinate a restare anche quando sarà finita la stagione spaventosa dei mostri e delle creature delle notte per diversi motivi.

Vampire Nails: lunghe, rosse, sfumate

I numeri delle ricerche su Instagram e su TikTok legate alle Vampire Nails sono così alti da farci credere che la rinnovata attenzione per l'estetica vampiresca non sia solo un fenomeno legato alle celebrazioni di Ognissanti.

I vampiri sono tornati per restare e dalla tv, dal cinema e dalla passerella sono finiti sui social media per dare corpo alle fantasie delle nail artist più abili.

Come sono le unghie da vampiro? Lunghe, affilate (a mandorla o a stiletto ma con le punte aguzze), tenebrose ma anche irresistibili perché le creature notturne sono, per tradizione letteraria, anche ammalianti ed eleganti.

Mentre c'è poco da scegliere per quanto riguarda i colori, (la palette è semplice ed è composta dal rosso, in tutte le sue sfumature, dal nero, dal bianco e da tocchi di oro e argento), diversa è la questione del design perché non c'è una vera e propria tendenza da seguire. Le unghie da vampiro sono, essenzialmente, sfumate ma non c'è una sola tecnica per realizzare le ombreggiature. Vediamo quali sono le più diffuse che prevedono l'uso di pennelli, qualche spugnetta e smalto gel o semipermanente. vedi anche Unghie per Halloween 2023, le idee più belle da cui farsi ispirare

Ad aura (con la spugna) Le unghie da vampiro più comuni sono realizzate con due colori, il rosso e il nero, da applicare con l'ausilio di una spugnetta, che è la stessa che si usa per il makeup. Il colore va steso direttamente sulla spugna col pennello. Col nero si realizza una cornice della forma dell'unghia; il rosso serve per riempire la parte interna. Lo smalto viene applicato sull'unghia usando la spugna come un tampone fino a ottenere il risultato che si desidera. Questa tecnica riprende quella delle Aura Nails, le unghie sfumate a due toni viste qualche mese fa, con la differenza che al posto dei vibranti colori estivi la scelta è limitata al nero, al rosso scarlatto, al borgogna, al rouge noir, al bordeaux e all'invitante rosso ciliegia.

Effetto degradé

La sfumatura delle unghie da vampiro può andare dal centro verso i bordi ma può anche svilupparsi sulle lunghezze. In questo caso, si procede con una tecnica non diversa da quella per le Ombré Nails. C'è chi mescola i due colori con la spugnetta, chi invece usa degli ombretti in polvere per ottenere l'effetto degradé sulle punte. Qualcuno procede con gli attrezzi del mestiere, quindi, con un pennello con la punta piatta o uno con la testa di spugna simile a un piccolo blender. Il risultato finale dipenderà molto dall'abilità manuale. Ogni manicure sarà diversa dalle altre.

A tutto decor Il tema (e le feste di Halloween) permettono a chi vuole davvero stupire di divertirsi col gel e coi glitter per unghie dal design a effetto. Col gel e col colore si possono realizzare gocce di sangue a due dimensioni o 3D, per entrare ancora di più nel personaggio. Per questo tema vanno bene anche le applicazioni, dunque, gemme e cristalli tono su tono, rossi come rubini, oppure oro, lussuose e rétro.

In ogni caso, si tratta di manicure artistiche così belle da mettere in mostra per più di una sera. Del resto, l'intera stagione invernale 2023 sarà attraversata, anche più di quella precedente, da una vera e propria mania per le atmosfere vittoriane che si traducono in un'estetica gothic, elegante e dark, da perseguire a più livelli. Con le mani affusolate e ben verniciate sempre in vista.

