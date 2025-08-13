Depeche Mode, il film-concerto “M” nei cinema a fine ottobre

Il gruppo musicale synth pop britannico si prepara a un nuovo appuntamento con il loro pubblico, questa volta non su un palco ma sul grande schermo. A fine ottobre debutterà nelle sale di tutto il mondo il film-concerto diretto dal regista messicano Fernando Frías de la Parra e realizzato durante le quattro date al Foro Sol di Città del Messico, parte del Memento Mori Tour svoltosi tra il 2023 e il 2024. L’uscita sarà accompagnata da proiezioni sia in formato IMAX che in versione standard



La band inglese si prepara a un nuovo appuntamento con il loro pubblico, questa volta non su un palco ma sul grande schermo. Il film-concerto è diretto dal regista messicano Fernando Frías de la Parra e realizzato durante le quattro date al Foro Sol di Città del Messico, parte del Memento Mori Tour svoltosi tra il 2023 e il 2024. L’uscita, annunciata già la scorsa primavera, sarà accompagnata da proiezioni sia in formato IMAX che in versione standard.

Un viaggio tra musica e cultura messicana Il progetto cattura le performance di Dave Gahan e Martin Gore davanti a un pubblico complessivo di oltre 200.000 spettatori nella capitale messicana. Ma non si limita a documentare i concerti: attraverso lo sguardo di Frías, il film intreccia le atmosfere musicali della band con il ricco patrimonio culturale della città. Come ha raccontato Dave Gahan, “Al suo cuore, il nostro nuovo film M riguarda il profondo legame tra musica, cultura e persone – e Fernando Frías, che ha diretto e ideato il film, ha fatto un lavoro bellissimo nel raccontare quella storia attraverso la lente della cultura messicana e dei nostri concerti a Città del Messico”. Approfondimento Depeche Mode, annunciato il nuovo film-concerto "M"

La prima collaborazione con Fernando Frías Per i Depeche Mode si tratta della prima esperienza con Fernando Frías, regista premiato con un Ariel – l’equivalente messicano dell’Oscar – per Non sono più qui (Ya no estoy aquí). Il cineasta unisce riprese dal vivo a momenti narrativi che raccontano storie, luoghi e volti legati alla capitale, dando vita a un’opera che fonde linguaggi differenti e si colloca a metà strada tra documentario e concerto. Approfondimento Depeche Mode, cosa c'è da sapere sul nuovo album Memento Mori

Il contesto del Memento Mori Tour Il Memento Mori Tour si è concluso nell’aprile 2024, dopo aver portato la band in numerosi Paesi e toccato l’Italia sia nel 2023 con esibizioni negli stadi sia nel 2024 nei palazzetti. La tournée ha segnato un momento importante nella storia del gruppo: è stata la prima senza il tastierista Andy Fletcher, scomparso nel 2022. Approfondimento I Depeche Mode cantano Ghosts Again al Jimmy Kimmel Live